Nie tylko dla koneserów zabytków

W trakcie Expo Real w Monachium zaprezentowane zostaną m.in. warszawskie projekty związane z rewitalizacją zabytków.

Największe targi nieruchomości Expo Real 2018 rozpoczną się w poniedziałek w Monachium. W zeszłym roku targi zgromadziły rekordową liczbę ok. 2 tys. wystawców z 35 krajów. Stoiska miast, regionów i firm odwiedziło ponad 40 tys. osób. W tym roku być może padnie kolejny rekord frekwencji, bo obecność na targach w Monachium to dla wielu w branży doskonała okazja do prowadzenia rozmów z klientami i inwestorami, a także możliwość poznania najbardziej aktualnych opinii i ocen. Efekty spotkań prowadzonych na targach nie muszą być natychmiastowe, rzadko podpisuje się tam umowy. Co roku deweloperzy prezentują to, co już udało się zbudować. Ukończone z sukcesem inwestycje ceni się na targach Expo Real najwyżej.

Przebojem tegorocznych targów Expo Real 2018 może się okazać świeżo otwarte Centrum Praskie Koneser w Warszawie. Po gruntownej rewitalizacji przeprowadzonej pod ścisłą opieką konserwatorską – na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek na Starej Pradze – powstało nowoczesne centrum spełniające wiele funkcji. Zabytkowe budynki pofabryczne odzyskały blask, dobudowano do nich kilka nowych obiektów.

Miasto w mieście

Na terenie ponad 5 ha w środku miasta powstał imponujący kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni 88 tys. mkw. To jedna z największych inwestycji tego typu w Europie – prace trwały w sumie 11 lat. W budynkach Centrum połączono liczne funkcje: mieszkaniowe, biurowe, handlowe i usługowe. Nawiązując do tradycji miejsca, otwarto tutaj pierwsze na świecie Muzeum Polskiej Wódki. Myśląc o przyszłości, zadbano o przestrzeń dla startupów, już wcześniej lokując w Koneserze Google Campus.

– Na targach Expo Real warszawski Koneser będzie naszym produktem flagowym. Ta wyjątkowa na skalę europejską inwestycja jest udanym połączeniem starego z nowym. Zadbaliśmy o warszawskie zabytki wkomponowane w unikalną atmosferę Starej Pragi – mówi Michał Skotnicki, prezes BBI Development.

Podkreśla, że skala inwestycji jest ogromna. Centrum Praskie Koneser to właściwie małe miasto w mieście: znajduje się tu 25,5 tys. mkw. nowych biur oraz 22 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Projekt rewitalizacji Warszawskiej Fabryki Wódek został zrealizowany przez firmę BBI Development i belgijską grupę Liebrecht & wooD. Autorem założeń urbanistycznych i projektów architektonicznych budynków zrealizowanych w Centrum Praskim Koneser jest warszawska pracownia architektoniczna Juvenes-Projekt (spółka zależna od BBI Development)

– Doprowadziliśmy wielki projekt Koneser do końca. Na terenie otwartego dla wszystkich praskiego Centrum oddaliśmy mieszkańcom stolicy trzy place miejskie jako dobro wspólne – dodaje Rafał Szczepański, wiceprezes BBI Development. Teraz powszechnie podziwiany Koneser ma szansę stać się nowym sercem Starej Pragi. Być może będzie to koło zamachowe rozwoju prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy, jeszcze do niedawna zaniedbanej, choć z potencjałem. – Tworząc Centrum Praskie Koneser, nabyliśmy kompetencje jako firma projektowa i inżynieryjna. Obecnie jesteśmy gotowi do współpracy przy nowych zleceniach całościowej usługi rewitalizacji zabytkowych obiektów. Jednym z naszych najnowszych projektów będzie już wkrótce rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku – mówi Szczepański. Na targach w Monachium BBI Development wystąpi w tym roku w roli dewelopera mogącego się pochwalić sukcesami takimi jak Koneser, ale także jako Juvenes-Projekt, firma zależna od BBI Development, oferująca wyspecjalizowane usługi projektowe i inżynierskie.

Trudne wyzwanie

Prezes Szczepański przypomina, że kiedy w 2007 r. jego firma wygrywała przetarg na kupno dawnej fabryki wódek Koneser, była pierwszym i jedynym inwestorem, który zdecydował się podjąć trud rewitalizacji tego popadającego w ruinę miejsca na prawym brzegu Warszawy. Do pierwszych dwóch licytacji nie przystąpił żaden podmiot inwestycyjny. Dzisiaj popyt i podaż na tym rynku rozkładają się inaczej.

– Deweloperzy na całym świecie mają świadomość, że praca z zabytkami jest trudna, uciążliwa i bardzo kosztowna. My uważamy, że warto inwestować w obiekty historyczne, przywracać im utracone piękno i wyznaczać nowe funkcje pasujące do życia wielkich miast XXI wieku – podkreśla Rafał Szczepański.

Rewitalizacja starych budynków to jeden z najważniejszych tematów rozpoczynających się 8 października targów Expo Real w Monachium. ©℗

