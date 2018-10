Magazyny inteligentne i skomplikowane

Branża jest w rozkwicie i podlega nieustannym zmianom.

źródło: materiały prasowe ≥Magazyn Volkswagen Group Poland wchodzi w skład SEGRO Logistics Park Poznań +zobacz więcej

W I półroczu w nieruchomości logistyczno-przemysłowe w Polsce inwestorzy ulokowali 338 mln euro (1,45 mld zł) – szacuje Savills. To rekordowy wynik. Hale magazynowe i fabryczne przyciągają coraz więcej kapitału – w ostatnich pięciu latach nakłady rosły w tempie około 20 proc. rocznie – i ten trend może się utrzymać.

Polska magnesem

Jak podkreśla Tomasz Buras, dyrektor zarządzający i szef działu doradztwa inwestycyjnego w Savills, inwestorów przyciągają dobra sytuacja na rynku najmu, perspektywy wzrostu czynszów, potencjał wzrostu wartości aktywów oraz konkurencyjne stopy kapitalizacji. – Ze względu na dojrzałość największych rynków europejskich i niewystarczającą podaż odpowiednich produktów inwestorzy poszukują możliwości lokowania kapitału na rynkach, które oferują wyższy poziom zwrotu oraz dostępność aktywów. Właśnie takie warunki do inwestowania oferuje Polska – mówi Buras.

Rynek nieruchomości logistycznych napędzany jest bardzo dynamicznym rozwojem branży e-commerce i dążeniem do maksymalnego skrócenia czasu dostawy towarów. Deweloperzy uwijają się, ale wciąż nie są w stanie dotrzymać kroku popytowi – w ciągu dwóch ostatnich lat zasoby powierzchni magazynowej w Polsce zwiększyły się o 42 proc., do 14,2 mln mkw. na koniec czerwca. Popyt brutto w I połowie br. sięgnął rekordowego poziomu 2,2 mln mkw., o 16 proc. więcej niż rok wcześniej.

Średni wskaźnik pustostanów to zaledwie 4 proc. W takiej sytuacji firmy nie wahają się budować spekulacyjnie, czyli bez zebrania umów przednajmu. Jak odnotowuje Savills, nierównowaga między popytem a podażą ma już przełożenie na lekki wzrost czynszów.

Najemcy, w tym tacy giganci e-handlu jak Amazon, ciągną do Polski z uwagi na m.in. rosnącą gospodarkę i położenie geograficzne, wciąż konkurencyjne względem zachodniej Europy koszty pracy i budowy, stale rosnącą sieć autostrad i dróg ekspresowych.

Kluczowe czynniki

Analitycy Savills identyfikowali 12 trendów, które mogą charakteryzować rozwój segmentu logistyczno-przemysłowego w najbliższych latach. Mają one związek ze zmianami infrastrukturalnymi, demograficznymi, zachowań konsumentów, regulacji prawnych i z rozwojem technologii.

Magazyny będą coraz bardziej inteligentne, by sprostać wymogom dostawy towarów do klientów praktycznie z dnia na dzień i by obniżyć koszty operacji. Już dziś w obiektach gigantów, jak Amazon, Ocado czy Alibaba, 70 proc. zadań wykonują roboty.

Rozwój e-handlu będzie powodować, że magazyny będą coraz bardziej skomplikowanymi obiektami. W Polsce powoli zaczynają powstawać budynki dwu-, a nawet trzykondygnacyjne.

Internetowy handel w większym stopniu będzie obejmować dobra spożywcze, co zwiększy zapotrzebowanie na infrastrukturę zapewniającą zachowanie świeżości.

Magazyny są skupione w Polsce w kilku zagłębiach, ale coraz więcej obiektów „ostatniej mili" będzie lokalizowanych w centrach miast. E-handel to bowiem nie tylko kwestia dostawy dóbr, ale także przyjmowania zwrotów. Z uwagi na kurczącą się podaż działek w aglomeracjach magazyny o takiej funkcji będą wielopiętrowe i w wysokim stopniu zautomatyzowane.

Ekonomia współpracy (sharing economy), której emanacją są Uber, Airbnb czy przestrzenie coworkingowe w biurowcach, nie ominie sektora logistycznego. Na świecie pojawiają się już magazyny oferujące wynajem powierzchni na kilka miesięcy bądź nawet dni.

Już dziś deweloperzy i najemcy zmagają się z niedoborem siły roboczej. Problem będzie się tylko nasilał, bo z rynku pracy odchodzi pokolenie baby boomers (powojenne pokolenie wyżu demograficznego), a na jego miejsce wchodzą millenialsi (urodzeni w latach 80.) i pokolenie Z (urodzeni po 1990 r.). W poszukiwaniu siły roboczej inwestorzy i deweloperzy będą lokować inwestycje w nowych obszarach Polski.

Zdaniem analityków Savills pracownicy magazynów, dla których świat cyfrowy jest tak samo istotny jak realny, będą oczekiwać od pracodawców udostępnienia zaawansowanych technologicznie narzędzi ułatwiających pracę.

Sektor magazynowy w Europie będzie też rosnąć na fali budowy nowego Jedwabnego Szlaku. Dotychczas towary z i do Państwa Środka transportowane są głównie drogą morską, co trwa ponad miesiąc. Inicjatywa Pasa i Szlaku ma skrócić to do nawet dwóch tygodni. Polska będzie bardzo ważnym punktem szlaku, co oznacza bardzo pozytywne perspektywy dla sektora magazynowego.

– W skali globalnej już dziś widoczny jest coraz większy napływ do sektora magazynowego i przemysłowego kapitału zagranicznego z Azji, a zwłaszcza z Chin. Może to mieć związek właśnie ze strategiczną inicjatywą budowy korytarza transportowego łączącego Stary Kontynent z Państwem Środka – podsumowuje Buras. ©℗

"Rzeczpospolita"