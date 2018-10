Na fachowców poczekasz nawet pięć miesięcy

Dostępność usług projektowo-wykończeniowych maleje wraz ze wzrostem liczby sprzedanych lokali.

Oferta pod klucz cieszy się coraz większym zainteresowaniem Renomowane firmy zatrudniają architektów, koordynatorów projektów, specjalistów do prac remontowo-wykończeniowych

Tylko w trzecim kwartale na sześciu głównych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź) deweloperzy sprzedali 14,2 tys. mieszkań – podaje Reas. Lokal od dewelopera trzeba jednak wykończyć. A budowlańców dramatycznie brakuje.

Z analiz firmy Decoroom wynika, że właściciele lokali na fachowców mogą czekać nawet pięć miesięcy, jeśli o podpisanie umowy nie zatroszczyli się już na etapie prac deweloperskich.

Wypełnione kalendarze

– Dostępność usług projektowo-wykończeniowych maleje wraz ze wzrostem liczby sprzedanych lokali – wyjaśnia Adam Budzyński, wiceprezes spółki Decoroom. – Rynek nieruchomości nadal szybko rośnie. Od początku roku deweloperzy oddali do użytku już ponad 68 tys. mieszkań. Wzrost, licząc rok do roku, wynosi 8,1 proc. – przypomina. Jeśli ktoś kupił dziś lokal, ale nie zamówił usługi wykończeniowej, może mieć spory problem z szybką przeprowadzką. – Sama adaptacja wnętrz 80-metrowego mieszkania zajmie ok. 65 dni – szacuje Adam Budzyński. – Podpisując umowę z wykonawcą pół roku przed odbiorem lokalu, klient gwarantuje sobie wejście ekipy tuż po przekazaniu kluczy. Skraca się więc czas oczekiwania na przeprowadzkę, co ogranicza koszty utrzymania drugiego lokum.

Zdaniem Bartłomieja Baranowskiego, analityka portalu Domiporta.pl, problemy ze znalezieniem dobrej ekipy wykończeniowej nie są nowe. – Dziś jednak trudno o jakąkolwiek ekipę – zauważa. – Najlepsi fachowcy mają wypełniony kalendarz na najbliższe dwa lata. Oczywiście warto próbować się z nimi umawiać. Opóźnienia w odbiorze budynków mogą spowodować, że nawet u najlepszych zwolni się termin.

Z analiz Decoroom wynika, że oferta wykończenia mieszkania pod klucz cieszy się coraz większym zainteresowaniem. – Renomowane firmy wykończeniowe zatrudniają architektów, koordynatorów projektów, specjalistów do prac remontowo-wykończeniowych – opowiada Adam Budzyński. – Oferują także bogaty wybór materiałów oraz elementów wyposażenia wnętrz, w tym mebli kuchennych i sprzętu AGD. Pozwala to na szybkie przygotowanie projektu, który jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Ma też z góry określony budżet. Dzięki temu klient nie musi się martwić o terminy i nieprzewidziane wydatki.

Atutem jest także ułatwione finansowanie. – Całkowity koszt projektu można doliczyć do wartości nieruchomości, obejmując go kredytem hipotecznym – wyjaśnia wiceprezes Decoroom. Szacunkowy budżet to 1,3–1,7 tys. zł za mkw. wykańczanego mieszkania.

Anna Franus, prezes spółki redNet Dom, szacuje, że wykończenie 50-metrowego mieszkania w średnim standardzie (wraz z kuchnią i umeblowaniem) to wydatek miniumum 80 tys. zł. – Stawki w ciągu roku wzrosły o 10–15 proc., a może być jeszcze drożej – prognozuje. Radzi, by decydując się nowe mieszkanie, o same zmiany projektowe (np. przesuniecie ścian) poprosić dewelopera. Jest to możliwe, kiedy budowa jest na wczesnym etapie. Tym sposobem odpadną nam koszty takich prac.

Anna Franus odradza samodzielny remont mieszkania. – Specjalistyczne firmy, które zapewniają kompleksową obsługę projektowo-wykonawczą, udzielają gwarancji na prace. Klient jest więc chroniony umową – podkreśla. – Takie firmy współpracują też ze sprawdzonymi dostawcami i producentami. Przestrzegam przed powstającymi w ostatnim czasie małymi firmami, które są w stanie urządzać jednocześnie zaledwie dwa, trzy mieszkania.

Prosto od dewelopera

Według Bartłomieja Baranowskiego korzystnym rozwiązaniem są pakiety wykończeniowe oferowane przez deweloperów. – Jeżeli firma nie miała problemów z postawieniem budynku na czas, to najprawdopodobniej nie będzie miała problemu z wykończeniem wnętrza – ocenia. Zamawiając wykończenie hurtem, deweloper może negocjować ceny nie tylko z wykonawcą, ale i dostawcą materiałów. Jedynym minusem są bardzo ograniczone możliwości aranżacji. Deweloperzy proponują najczęściej trzy, cztery standardy wykończenia, które różnią się ceną i jakością. Stawki wahają się od ok. 500 do ponad 1,3 tys. zł za mkw.

Pakiety wykończeniowe ma m.in. Atal. – Niemal połowa kupowanych u nas lokali jest urządzana w ramach oferowanego programu – mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atalu. – To bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla inwestorów.

O popularności pakietów pod klucz mówi też Marek Szmolke, prezes Grupy Deweloperskiej Start. – Klientowi odpada wiele problemów, ma też gwarancję ceny – mówi.

Z firmami zewnętrznymi współpracuje Grupa Deweloperska Geo. Jak zauważa Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Geo, na wykończenie mieszkania decydują się najczęściej kupujący lokale premium.

Inaczej widzi sytuację Grzegorz Woźniak ze spółki Quelle Locum, która nie oferuje usługi wykańczania mieszkań. – Zazwyczaj jest to produkt kupowany w najtańszych inwestycjach, gdzie dla klientów liczy się każda złotówka – podkreśla. ©℗

