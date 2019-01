Kamienice pod lepszą ochroną

Posłowie PiS chcą wprowadzić zakaz zwrotu dekretowcom nieruchomości, których nie są w stanie wyremontować oraz utrzymać.

autor: Marta Bogacz źródło: Fotorzepa Wielu dekretowców wciąż domaga się zwrotu nieruchomości +zobacz więcej

Szykuje się kolejna zmiana dotycząca reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji dwóch ustaw: o gospodarce nieruchomościami (ugn) i o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, czyli tzw. ustawy o komisji weryfikacyjnej. Autorami projektu są posłowie PiS. W ugn proponują wprowadzić zakaz zwrotu kamienic z lokatorami. Wystarczy, że w budynku mieszka choć jedna osoba, a wtedy warszawski ratusz ma prawo odmówić wydania kamienicy dekretowcom lub ich następcom prawnym.

– Oznacza to, że dawny właściciel lub jego rodzina nie ma szans na zwrot budynku, nawet jeżeli w 99 proc. jest on pusty, a to jest bardzo niesprawiedliwe – uważa Maciej Obrębski, adwokat.

Władze stolicy będą mogły również odmówić zwrotu nieruchomości, jeżeli osoba, która ma przejąć budynek, nie jest w stanie ponieść kosztów jego utrzymania oraz remontu.

– To dla dekretowców i ich rodzin krzywdząca propozycja. A tak na marginesie, wiele nieruchomości należących do Skarbu Państwa również niszczeje. Czy w związku z tym SP też powinien stracić nieruchomości – zastanawia się mec. Obrębski.

Ratusz będzie mógł też zablokować zwrot nieruchomości o szczególnym znaczeniu dla nauki lub znajdujących się na terenach zielonych, rekreacyjnych czy wypoczynkowych.

Projekt dotyczy również ustawy o komisji weryfikacyjnej. Przewiduje on, że komisja będzie mogła uchylić postanowienie o wpisaniu ostrzeżenia do księgi wieczystej nieruchomości o toczącym się postępowaniu w sytuacji, gdy stało się ono zbędne.

– Wpis ostrzeżenia przez komisję weryfikacyjną zablokował obrót niejedną warszawską nieruchomością. Wprawdzie były one w przeszłości objęte reprywatyzacją, ale nigdy ich sytuacja prawna nie budziła wątpliwości. W efekcie banki nie chcą deweloperom ani ich klientom udzielać kredytów. Trudno też znaleźć nabywców na mieszkania, ponieważ potencjalni kupujący boją się, że nieruchomość wróci do miasta.

– Zmiana powinna ułatwić obrót nieruchomościami – twierdzi Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Propozycję krytykują natomiast prawnicy. Ich zdaniem kryterium uchylenia zastrzeżenia w księdze wieczystej będzie zależało od subiektywnej oceny komisji, a tak nie powinno być. ©℗

—Renata Krupa-Dąbrowska

"Rzeczpospolita"