Na Srebrnej nie stracisz

Biura w tej okolicy dają zarobić – mówią w sektorze deweloperskim.

K-Tower miała stanąć w najprężniej rozwijającej się biznesowej części stolicy

– Wystarczy spojrzeć na mapę stolicy, aby zauważyć, że biurowiec przy ul. Srebrnej to dobra inwestycja – mówią poproszeni o komentarz przedstawiciele największych firm deweloperskich w kraju.

Srebrna Tower, albo też K-Tower, o której stało się głośno po opublikowaniu przez „Gazetę Wyborczą" tzw. taśm Kaczyńskiego, składać się miała z dwóch wież o wysokości 190 m. O uzgodnienia środowiskowe na tę budowę wystąpiła przed kilkoma laty spółka Srebrna, której właścicielem jest Instytut Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zasiada w radzie tej fundacji. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że to funkcja honorowa.

W budynku położonym u zbiegu ul. Srebrnej i Towarowej, a więc w rejonie, w którym w Warszawie trwa obecnie deweloperska ofensywa, największą część miały zająć biura (71 tys. mkw.), na część handlową przeznaczono tylko 6 tys. mkw.

Patrząc na dzisiejszą sytuację na rynku, problemów ze znalezieniem najemców być nie powinno. Mimo że czynsze nominalne w centrum stolicy sięgają prawie 24 euro za mkw., to wciąż ten rejon cieszy się największym zainteresowaniem.

Nowe biuro za dwa lata

Firmy doradcze, analizując rok 2018 pod względem kondycji sektora nieruchomości biurowych, mówią o rekordach – zarówno gdy chodzi o poziom wartości transakcji, jak i o rekordowo niski poziom pustostanów. Według raportów dobra passa inwestorów potrwa, choć powodzenie każdej inwestycji jest obarczona ryzykiem zmienności tego rynku.

„Wskaźnik powierzchni niewynajętych w centrum Warszawy spadł do poziomu najniższego od 2009 r. Na wynajem jest tylko 115 tys. mkw., czyli mniej niż powierzchnia Pałacu Kultury i Nauki" – wskazywała w raporcie podsumowującym 2018 r. firma doradcza CBRE.

– Powierzchnie biurowe w centralnej części miasta schodzą właściwie od ręki, a współczynnik pustostanów jest na rekordowo niskim poziomie 5,4 proc. Deweloperzy nie nadążają z finalizacją projektów. Równowagę prawdopodobnie uda się przywrócić dopiero w 2020 r., gdy do użytku zostanie oddanych kilka znaczących inwestycji biurowych: Varso, Generation Park, The Warsaw Hub czy Skyliner – wynika z informacji Mikołaja Sznajdera, dyrektora w CBRE.

– Srebrna nie ma aż tak dobrego położenia jak inwestycje w okolicach ronda Daszyńskiego, tuż przy wejściu do metra. Niemniej i tak trudno dziś o lepsze położenie. To bardzo atrakcyjna działka, która – gdyby tylko trafiła na rynek – zaraz znalazłaby nabywcę. Wszyscy szukają dziś takich gruntów – mówi „Rz" przedstawiciel jednej z największych firmy deweloperskich budujących w Warszawie, który prosi o zachowanie anonimowości.

Zwrot z inwestycji

Według informacji „Gazety Wyborczej" finansowanie budowy Srebrnej Tower zapewnić miał Bank Pekao SA kredytem do 300 mln euro, czyli ok. 1,3 mld zł.

To dużo?

– Mnie te wartości nie szokują. Warto jednak dodać, że bank zapewnia zwykle 70 proc. kosztów inwestycji, reszta to wkład własny. W skład wchodzi wartość działki (15–20 proc.) i własne środki finansowe – wskazuje ekspert. I przypomina, że aktualne stopy kapitalizacji (roczny dochód netto z nieruchomości dzielony przez jej wartość) w przypadku biur sięgają w Warszawie 5 proc.

– Wszystko to plus stabilna sytuacja na rynku przekłada się na to, że Polska jest atrakcyjna dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które wciąż chcą kupować tu nieruchomości komercyjne – dodaje.

"Rzeczpospolita"