Expo Real przegoni demona spowolnienia

Targi w Monachium to jedna z kluczowych imprez na globalnym rynku nieruchomości. Polska ekipa będzie przekonywać, że nad Wisłą wciąż warto inwestować.

źródło: Shutterstock W 2018 r. inwestorzy kupili w Polsce nieruchomości komercyjne za rekordową kwotę ponad 7 mld euro +zobacz więcej

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce wciąż rośnie, jeśli mierzyć go aktywnością deweloperów, najemców i funduszy inwestycyjnych. Na świecie coraz mocniej słychać jednak o spowolnieniu.

– W Polsce spowolnienia w obszarze transakcji na horyzoncie jeszcze nie widać, ale inwestorzy i deweloperzy zaczynają czujnie obserwować sytuację polityczną, ekonomiczną i prawną oraz wskaźniki koniunktury zza Odry – mówi Małgorzata Dankowska, partner w zajmującej się doradztwem podatkowym firmie TPA Poland, która będzie obecna w Monachium. – Cykl koniunkturalny jest nieubłagany i spowolnienie w końcu nadejdzie. Jednak dopóki jest dostęp do taniego kapitału, dopóty nasz rynek będzie atrakcyjny inwestycyjnie. Ograniczeniem jest bardziej niska dostępność produktów, a nie pieniędzy. Inwestorzy i deweloperzy zdają sobie też sprawę z tego, że Polska staje się coraz bardziej uregulowaną gospodarką. Liczne zmiany w prawie, zwłaszcza podatkowym, często o charakterze rewolucyjnym, wpływają nie tyle na poziom inwestycji w nieruchomości, ile na ich bieżącą obsługę. Rolą doradców TPA Poland podczas Expo Real będzie przekonanie, że zmianami tymi można zarządzić przy wsparciu doświadczonych ekspertów, a Polska nadal jest atrakcyjnym inwestycyjnie rynkiem – dodaje.

– Jedziemy do Monachium z mocnym przesłaniem, że Warszawa pozostaje atrakcyjnym i stabilnym miejscem inwestowania. Będziemy odpędzać demona spowolnienia, który krąży nad całym europejskim rynkiem. Cały czas mocno rozwija się u nas sektor biurowy, utrzymuje się mieszkaniowy boom – komentuje z kolei Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. – Wcześniej prezentowaliśmy się na arenie międzynarodowej jako rynek wschodzący, dziś jesteśmy rynkiem dojrzałym, z ugruntowaną renomą, gdzie powstają kolejne ikoniczne projekty, jak Towarowa 22, którą projektuje Bjarke Ingels, niekwestionowana światowa gwiazda architektury. To ważny sygnał, że do Warszawy ciągnie już nie tylko wielki kapitał, ale i światowej klasy pracownie projektowe – dodaje.

– Jako jedyny region w Polsce jedziemy na Expo Real pod jednym brandem z kompleksową ofertą. Będziemy prezentować inwestorom tereny produkcyjne, pokażemy bogatą ofertę biurową, mieszkaniową i hotelową. Będą to m.in. unikatowe w Polsce projekty waterfrontowe w Gdyni i Gdańsku – mówi Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

– Pomorze jest jednym z najciekawszych rynków nieruchomości – rozwój portów i infrastruktury dostępowej w ostatnich latach dał bodziec do rozwoju rynku magazynowego, napływ firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu stymuluje rynek biurowy, 9 mln turystów rocznie przekłada się na świetną kondycję rynku hotelowego. A wszystko to napędza rynek mieszkaniowy – dodaje Trunin.

"Rzeczpospolita"