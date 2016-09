Centrum Turbin Gazowych

Pierwsze w Europie Centrum Turbin Gazowych powstaje w stolicy.

W ramach współpracy z Instytutem Lotnictwa, w pół roku Skanska zbudowała zespół nowych hal technicznych z zapleczem biurowym wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al. Krakowskiej 110/114. Powstaje tam pierwszego w Europie Centrum Turbin Gazowych.

Inwestycja polegała na wykonaniu projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego oraz generalne wykonawstwo zespołu hal technicznych z zapleczem biurowym. - W ramach dodatkowej umowy przystosowaliśmy również posadzkę w starej Hali Testów pod montaż komory próżniowej przeznaczonej do badania wentylatorów oraz części wirujących silników lotniczych oraz turbin przemysłowych – mówi Paweł Kozieł, kierownik projektu, Skanska.

To największa na świecie komora próżniowa w Centrum Turbin Gazowych. Jedyna taka komora, do której mieści się największy silnik lotniczy świata, wpisany do Księgi Rekordów Guinessa.

Nowopowstały obiekt służy przede wszystkim inżynierom i wysokiej klasy specjalistom umożliwiając im prowadzenie różnorodnych prac badawczo-rozwojowych.

- Budynek wykonaliśmy w technologii tradycyjnej – układ konstrukcyjny budynku jest mieszany, fundamenty stanowią żelbetowe, stopy, ławy oraz płyty fundamentowe posadowione w sposób bezpośredni na wymienionym gruncie. Ławy fundamentowe pełnią funkcję belek podwalinowych pod ściany zewnętrzne z płyt warstwowych, oraz pod ścianę wydzielającą część biurową od hal technicznych. Słupy, podciągi i dźwigary dachowe wykonaliśmy jako prefabrykowane – mówi Paweł Kozieł.

- Ściany zewnętrzne zaprojektowaliśmy wykorzystując systemowe płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej i wełny mineralnej w zależności od lokalizacji i funkcji w strukturze budynku. Ściany wewnętrzne murowaliśmy z bloczków gazobetonowych gr. 18 cm tworząc ścianę oddzielenia pożarowego pomiędzy halami technicznymi i częścią biurową. Ściany wydzielające szachty komunikacji pionowej wykonaliśmy jako żelbetowe – monolityczne, zaś ściany wydzielające pomieszczenia rozdzielni elektrycznej węzła cieplnego z bloczków gazobetonowych. Pozostałe ściany to technologia płyt gipsowo kartonowych na systemowym ruszcie stalowym, zaś ściany wydzielające hale techniczne to płyty warstwowe - dodaje.

- Stropy obiektu to żelbet z prefabrykowanych płyt kanałowych-strunobetonowych oraz monolit wylewany na miejscu budowy. Stropodach zbudowaliśmy z lekkich blach trapezowych konstrukcyjnych. W całym obiekcie wykonaliśmy dwie klatki schodowe wyposażone w biegi monolityczne wylewane na budowie - jedna wyposażona w szyb windowy z dźwigiem hydraulicznym o nośności Q=630 kg i maszynownię zlokalizowaną na poziomie parteru – wymienia kierownik projektu

Projekt został zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj" na zlecenie Instytutu Lotnictwa. Wartość prac to blisko 26,6 mln brutto.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu unijnego „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych".

zyciewarszawy.pl