Zawodowa droga do przyszłości

Na początku października 400 uczniów z gimnazjów rozpocznie zajęcia w specjalistycznych pracowniach, spotka się z doradcami oraz odwiedzi pracodawców.

To wszystko w ramach nowego programu ze środków unijnych „Zawodowa droga do przyszłości". To projekt o wartości ponad 750 tys. zł.

Jego celem jest wsparcie 400 uczniów drugich klas warszawskich gimnazjów w zaplanowaniu ścieżki zawodowej odpowiadającej na potrzeby rynku pracy. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów, którzy są zainteresowani dalszym kształceniem w szkołach zawodowych. Będą to m.in. wizyty u pracodawców, zajęcia w specjalistycznych pracowniach, takich jak budowlana, mechatroniczna, stolarska, cukiernicza, zajęcia pomagające w wyborze przyszłego zawodu. W programie przewidziane są również szkolenia dla doradców zawodowych.

To wszystko będzie się działo w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5. Projekt jest realizowany przez ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i potrwa do czerwca 2018 r.

Od 2007 r. stołeczny ratusz prowadzi działania mające na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. W tym celu zostały zawarte porozumienia ze związkami branżowymi pracodawców: Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów, Orbis Spólka Akcyjna, Saint-Gobain Glass Polska, ERBUD S.A. oraz z Vattenfall Heat Poland S.A.

Dzięki zawartym przez miasto porozumieniom, a także współpracy z pracodawcami prowadzonej bezpośrednio przez szkoły zawodowe (około 30 porozumień dwustronnych) poprawiła się organizacja praktyk – odbywają się w nowoczesnych zakładach pracy, firmy pomagają w wyposażaniu pracowni zawodowych oraz fundują stypendia dla uczniów. Istotnym efektami porozumień jest również wspólna realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego ma miejsce również dzięki wprowadzaniu do oferty kształcenia nowych zawodów. W tym roku zupełnie nowymi zawodami, które pojawiły się w warszawskich technikach, są m.in.: technik lotniskowych służb operacyjnych, optyk, weterynarz, a także technik przemysłu mody.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy, najlepsi uczniowie otrzymują propozycje zatrudnienia u pracodawcy, u którego odbywali praktyki.

