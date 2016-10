Dwujęzycznie na Woli

Wszystkie wolskie przedszkola zostały wyposażone w multimedialne zestawy do nauki języka angielskiego.

- W roku szkolnym 2016/2017 dzielnica Wola przeznaczyła na ten cel 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla wszystkich 27 wolskich przedszkoli – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

W pakietach znajdują się m.in. materiały audio i video, przewodniki metodyczne dla nauczycieli oraz zeszyty ćwiczeń dla dzieci i rodziców. W zajęciach wykorzystywane będą również tablice multimedialne, które znajdują się w części wolskich przedszkoli.

Metoda, której autorką jest Claire Selby, zakłada równoległe do języka ojczystego nauczanie języka angielskiego w przedszkolu jak i w domu. Do nauki wykorzystywane są specjalnie, metodycznie opracowane serie edukacyjne „Baby Beetles" dostosowane dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat.

- Dzieci poznają język angielski w oparciu o zabawy, uczą się specjalnie skomponowanych piosenek i oglądają filmy. To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że dzieci obcują z materiałami w sposób czynny – ilustrując teksty piosenek, ale także w sposób bierny – słuchając piosenek przy okazji innych swobodnych zabaw – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

Na każdych zajęciach nauczyciel zachęca dzieci by wybrały aktywność w jakiej chcą uczestniczyć np.: oglądanie wcześniej poznanego filmu, słuchanie i wspólne śpiewanie wcześniej poznanej piosenki, zabawa z piłką. Ważonym elementem utrwalania słownictwa poznanego w czasie zajęć, jest praca rodzica z dzieckiem w domu w oparciu o materiały edukacyjne zawarte w programie (książeczki z obrazkami i kolorowanki).

zyciewarszawy.pl