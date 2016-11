Fotoplastikon dla uczniów

W Fotoplastikonie Warszawskim ruszyły lekcje muzealne poświęcone historii Warszawy XX wieku.

Zajęcia adresowane są do uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej i są prowadzone przez edukatorów z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ich scenariusz został napisany w oparciu o podstawę programową MEN.

Lekcje uatrakcyjnią rekwizyty oraz wyjątkowe fotografie stereoskopowe z kolekcji Fotoplastikonu Warszawskiego.

- Fotoplastikon Warszawski to idealne miejsce do nauki historii Warszawy. Stereoskopowe fotografie przybliżają dawne miejsca i zdarzenia. Uczniowie mogą też podziwiać stare aparaty fotograficzne i inne rekwizyty. Wszystko to stwarza klimat przyjazny przyswajaniu wiedzy o stolicy. – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Edukatorzy muzeum przygotowali dwa tematy lekcji "Mapa nieistniejącej Warszawy" oraz "Moją bronią był aparat". Ta pierwsza opowiada o Warszawie przedwojennej, jej architekturze, ulicach i wyglądzie miasta. Uczestnicy zajęć poznają nieistniejące już dziś budowle m.in. most Kierbedzia, Pałac Saski czy dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Lekcja "Moją bronią był aparat" to opowieść o fotografach i filmowcach biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Podczas zajęć uczniowie rozpoznają zdjęcia wykonane podczas Powstania Warszawskiego przez Wiesława Chrzanowskiego, poznają też sprzęt fotograficzny wykorzystywany podczas wojny.

Lekcje muzealne w Fotoplastikonie Warszawskim odbywają się w poniedziałki i wtorki, w godz. 8.30, 10.30 oraz 12.30. Koszt jednej lekcji to 50 zł. Rezerwacji lekcji można dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 22 629 60 78.

Fotoplastikon Warszawski służy do oglądania fotografii w trójwymiarze. Jest unikatowym urządzeniem, które powstało na początku XX w. i z przerwami działało przez całe stulecie, nigdy nie zmieniając swojej lokalizacji. W jego zbiorach jest ponad 7000 oryginalnych fotografii, w tym kilka unikatowych kolekcji przedstawiających Warszawę w różnych okresach jej historii.

