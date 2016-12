Pierwsze efekty reformy PiS

Dzielnica Wola podjęła decyzję o połączeniu Gimnazjum nr 49 przy ul. Smoczej z XLV LO im. Traugutta przy ul. Miłej.

źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy +zobacz więcej

Na Woli trwają prace związane z wprowadzeniem zapowiadanej przez rząd reformy edukacji. Różnego rodzaju zmiany dotkną ponad 20 wolskich placówek oświatowych.

Najwięcej kontrowersji wzbudzają planowane przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe. Sytuacja taka dotyczyła również Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Smoczej.

– Pierwotnie planowaliśmy tę placówkę włączyć w struktury pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto. To rozwiązanie gwarantowało optymalne warunki do nauki oraz dawało szanse na zachowanie obecnej kadry nauczycielskiej – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

Ta propozycja spotkała się jednak z silnym protestem ze strony nauczycieli i rodziców, którzy domagali się stworzenia nowego liceum ogólnokształcącego. Jednak takie rozwiązanie nie wchodzi w grę.

- Obecnie istniejące licea na Woli nie są zapełnione w stu procentach i tworzenie kolejnego nie jest w związku z tym zasadne - mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska.

Z danych demograficznych wynika, że Wola będzie potrzebowała jeszcze przynajmniej jednego budynku dla szkoły podstawowej. Obecnie do wolskich podstawówek uczęszcza ponad 6100 uczniów, a w roku 2018 będzie ich ponad 8300. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w liceach. Do wolskich liceów uczęszcza obecnie 4525 uczniów, natomiast możliwości lokalowe są znacznie większe.

– We wszystkich naszych szkołach średnich moglibyśmy znaleźć jeszcze ponad 1000 dodatkowych miejsc – podkreśla Grażyna Orzechowska-Mikulska. Przez ostatnie dwa miesiące trwały rozmowy z dyrekcją gimnazjum oraz przedstawicielami rodziców i nauczycieli. - Ze strony przedstawicieli Gimnazjum z ul. Smoczej padały propozycje likwidacji obecnie istniejącego liceum, tak aby można było powołać nową placówkę. Na to nie ma naszej zgody – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

W sprawę zaangażowała się Małgorzata Żuber-Zielicz, radna Warszawy i przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny, która zaproponowała rozwiązanie kompromisowe - włączenia Gimnazjum nr 49 przy ul. Smoczej w struktury XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta przy ul. Miłej.

- Klasy dwujęzyczne z językiem hiszpańskim w liceum obok to szansa dla kadry z gimnazjum na budowanie dobrego programu w liceum i kontynuację dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych w zakresie dwujęzyczności. Jednocześnie zwiększy to atrakcyjność liceum. Bliskie położenie szkół to szanse na dobrą współpracę. Rada Miasta będzie głosowała uchwałę o sieci szkół prawdopodobnie w styczniu. Nadal czekamy na uchwalenie przez Sejm odpowiedniej ustawy – ciągle pracujemy na jej projektach, co pozostawia spory margines niepewności – mówi Małgorzata Żuber-Zielicz.

Uczniowie z drugiej i trzeciej klasy gimnazjum będą mogli pozostać w budynku Gimnazjum przy ul. Smoczej lub zostaną przeniesieni na ul. Miłą. O tym zdecyduje dyrekcja w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami. Dzięki temu rozwiązaniu Liceum im. R. Traugutta zyska nowe klasy dwujęzyczne z wykładowym hiszpańskim, a do budynku przy ul. Smoczej będą sukcesywnie wchodzić najstarsze roczniki uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 222.

zyciewarszawy.pl