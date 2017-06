Gdzie powstaną nowe szkoły

na Ursynowie i Odolanach zostaną zbudowane dwa nowe kompleksy oświatowe.

Szkoła podstawowa na Odolanach dla ponad 750 uczniów powstanie, ale nie w rejonie ul. Sowińskiego i ul. Grodziskiej, jak zakładano pierwotnie. Dzielnica wytypowała już dwie nowe, potencjalne.

- W miejscu przyszłej budowy dochodziło do kolizji z trzema liniami wysokiego napięcia - komentuje Adam Hać, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. - Zleciliśmy wykonanie koncepcji przebudowy linii wysokiego napięcia, jednak jej koszt wahał się pomiędzy 5,5 mln zł do aż prawie 9 mln zł. To 16-25 proc. środków przeznaczonych na całą inwestycję - dodaje.

Szkoła na Odolanach powstanie, jednak w innej lokalizacji. - To najszybciej rozwijająca się obecnie część dzielnicy. Na Odolanach przybywa młodych rodzin z dziećmi. Szkoła jest absolutnie niezbędna - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

- Przeanalizowaliśmy teren Odolan pod kątem dostępności działek pod budowę nowej szkoły i wytypowaliśmy już dwie nowe lokalizacje - dodaje burmistrz.

Dzielnica zaproponowała działki przy ul. Ordona (róg ul. Kasprzaka) i ul. Karlińskiego. Złożono już dla nich wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nowa lokalizacja inwestycji będzie znana najpóźniej do końca wakacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2019 roku. Obecnie na ten cel zarezerwowanych jest 27 mln zł.

Już ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie. Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszej pracy, prezentującej koncepcję.

- Dzieci z Ursynowa, szczególnie z rejonu Kabat, zyskają nowe miejsca, tak potrzebne w związku z wprowadzoną reformą oświaty – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

zw.com.pl