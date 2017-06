Rusza "Lato w mieście"

We wtorek oficjalna inauguracja programu "Lato w mieście". Ratusz zaprasza najmłodszych do parku Agrykola, w godz. 10-14.

źródło: materiały prasowe Piknik dla dzieci +zobacz więcej

Będzie okazja by zobaczyć z bliska, a nawet zasiąść za sterami sprzętu, który na co dzień wykorzystywany jest przez mundurowych do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy.

Komenda Stołeczna Policji zaprezentuje m.in. dwa motocykle, radiowozy oraz quada. Przygotowana zostanie również prezentacja działania laboratorium kryminalistycznego, w tym możliwość pobrania odcisków palców. Funkcjonariuszom towarzyszyć będą m.in. Sierżant Borsuk – maskotka Komendy Stołecznej Policji.

Wśród atrakcji przygotowany przez Straż Miejską znajdą się m.in. przejażdżki na oznakowanym skuterze po ścieżce motorowerowej, a dla nieco młodszych kolorowanki, rebusy i gry. Będzie również stanowisko z grami edukacyjnymi na którym dzieci będą mogły sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo w formie „koła fortuny" przeprowadzony zostanie quiz na temat roli i zadań strażników miejskich. Specjalne atrakcje przygotował również Patrol EKO, który zaprezentuje swój specjalistyczny sprzęt a także galerię fotografii z najciekawszych interwencji związanych ze zwierzętami. Wszyscy chętni, na fantomie, będą mogli nauczyć się również zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Symulatory jazdy 3D, zderzeń oraz dachowania, a także alkogogle to specjalne atrakcje przygotowane przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.

Pojazdy wykorzystywane w codziennej pracy zobaczyć będzie można również na stanowisku Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Przygotowane zostanie również stoisko informacyjne, na którym będzie można wykonać odbitki linii papilarnych oraz otrzymać pamiątkowy paszport.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zaprosi dzieci m.in. na zawody w celowaniu strumieniem wody do tarczy, ekspozycję samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz konkurs układania skrzynek z asekuracją na linach przy pomocy podnośnika. Dodatkowo planowana jest również prezentacja Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprosi najmłodszych na pokz specjalistycznego sprzętu ratunkowego.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przygotowało dla najmłodszych warszawiaków gry, zabawy i konkursy związane z bezpieczeństwem podczas wakacji. Swoje wyposażenie zaprezentuje również Służba Dyżurna. Najładniejsze prace plastyczne zostaną nagrodzone drobnymi upominkami.

Na pikniku obecne będą również Fundacja Jednym Śladem która prowadzić będzie szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, a także bezpieczeństwa podczas wakacji. Młodzież będzie miała również szansę zasiąść również za kierownicą motoambulansu, który codziennie patroluje warszawskie ulice.

Swoje stoiska podczas wydarzenia „Bądź bezpieczny latem w mieście" wystawią również Centrum Nauki Kopernik, Fundacja Szerokie Wody oraz Ele Taxi.

Dodatkowe atrakcje sportowe zapewnią Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki oraz Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola".

Ponadto podczas pikniku będzie można napić się czystej wody z beczkowozu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

zw.com.pl