Więcej żłobków w stolicy

Stołeczni radni powołali sześć nowych żłobków w Warszawie.

autor: Sławomir Mielnik źródło: Fotorzepa Dzieci w przedszkolu +zobacz więcej

Dzięki tym inwestycjom, w których prace dobiegają końca, od września w Warszawie przybędzie 650 nowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców. Cztery nowe żłobki są na Białołęce, po jednym w Wesołej i na Żoliborzu.

Żłobki na Białołęce przy ul. Truskawkowej 5, ul. Książkowej 2, przy ul. Krzyżówki 24 oraz przy ul. Skarbka z Gór 9 zapewnią 500 miejsc dla dzieci. Natomiast żłobek przy ul. Rydygiera 8a na Żoliborzu dysponuje 100 miejscami, a miniżłobek przy ul. 1 Praskiego Pułku 116 w Wesołej - 50 miejscami. Placówki będą działały od września tego roku.

Jak przypominają władze miasta w stolicy systematycznie przybywa miejsc dla najmłodszych warszawiaków. Od września będzie 7139 miejsc dla najmłodszych. Od września tego roku miasto będzie dysponowało 6688 miejscami w żłobkach miejskich, do tego dochodzą miejsca wykupione w żłobkach niepublicznych i u opiekuna dziennego. Zleca też organizację opieki w formie żłobka w 13 niepublicznych placówkach na 316 miejsc. Dodatkowo zatrudnia 27 dziennych opiekunów, którzy sprawują opiekę nad 135 dziećmi. Jeszcze w tym roku powinna zakończyć się budowa żłobka na Pradze-Południe dla 150 dzieci.

Przypomnijmy 8 czerwca 2017 r. radni podjęli uchwałę dotyczącą warszawskiego bonu żłobkowego. Ma być zachętą do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków. Aby otrzymać bon, trzeba będzie zrezygnować z miejsca w żłobku lub z oczekiwania na to miejsce.

Warszawski bon żłobkowy będzie wynosił 400 zł miesięcznie na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia go wychowaniem przedszkolnym. To finansowe wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie, nie są na urlopie wychowawczym, spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny oraz których dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do miejskiej placówki.

zw.com.pl