Ile kosztuje nauka

Dobra wiadomość dla rodziców z Mazowsza: wyprawka ich pociech nie będzie droższa niż rok temu -podaje Urząd Statystyczny w Warszawie.

Komplet artykułów niezbędnych do nauki dla przeciętnego ucznia z województwa mazowieckiego będzie kosztować 286,63 zł. To o dwa złote mniej niż w 2016 roku.

Jak podaje Urząd Statystyczny w Warszawie wartość wyprawki szkolnej na Mazowszu pozostaje stabilna: dwa lata temu trzeba było wydać na nią 282 zł, czyli o 4,63 zł mniej niż w lipcu 2017 r.

Powrót do szkoły będzie za to bardziej niż rok temu odczuwalny dla portfeli warszawiaków. Koszt wyprawki dla ucznia w stolicy wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 30 zł (z 253,28 zł do 283,32 zł). Ale i tak - dodają pracownicy Urzędu Statystycznego w Warszawie - szkolny ekwipunek jest w Warszawie nieco tańszy niż przeciętnie w województwie mazowieckim.

Najkosztowniejsze punkty na liście szkolnych wydatków to: plecak (96,28 zł w województwie mazowieckim i 82,28 zł w Warszawie), słownik polsko-angielski (odpowiednio 45,51 zł i 59,28 zł), kalkulator (47,68 zł i 42,64 zł) oraz buty (36,33 zł i 35,61 zł).

zw.com.pl