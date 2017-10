Po reformie nauczycieli ubyło

Ponad 400 nauczycieli ze zlikwidowanych gimnazjów nie pracuje już w szkołach publicznych - informuje ratusz.

źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy +zobacz więcej

W sobotę, 14 października jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto pracowników oświaty. - - Mimo zmian ogólnopolskich, my w Warszawie staramy się stwarzać jak najlepsze warunki pracy, płacy i rozwoju zawodowego pracownikom oświaty – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy i dodaje – to są przede wszystkim podwyżki, bezpłatne szkolenia i warsztaty, a także wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

W stolicy w publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 26 500 nauczycieli, w tym 10 824 dyplomowanych, 7 453 mianowanych, 6 557 kontraktowych i 1 694 stażystów. Najwięcej, bo ponad 16 tys. nauczycieli pracuje w szkołach podstawowych. W stolicy nauczyciele są wspierani finansowo – od 2006 roku ich pensje wzrosły średnio o 50 proc. (2006 – 3 191 zł, 2017 – 4 813 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań i Łódź – ok. 150 zł, Gdańsk – 140 zł. Tegoroczny budżet na wynagrodzenia dla nauczycieli to 1,5 mld zł, w 190 mln zł na dodatki motywacyjne.

W miejskich szkołach i przedszkolach jest ponad 12 500 pracowników administracji i obsługi, w tym 3992 woźnych, 1574 dozorców, 1364 pracowników kuchni oraz 1252 pomocy nauczyciela. W trakcie ostatnich 11 lat pensja tych pracowników wzrosła średnio o 60 proc. (2006 – 1 893 zł, 2017 - 3 036 zł) - informuje ratusz. Tylko w tym roku na podwyżki zarezerwowaliśmy 18 mln zł – pracownicy obsługi otrzymają podwyżki średnio o 300 zł miesięcznie.

Z danych otrzymanych z dzielnic wynika, że w tym roku szkolnym 2066 nauczycieli pracuje w dwóch szkołach (w roku szkolnym 2016/2017 – 165) - jest to 12-krotny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W trzech i więcej szkół pracuje 418 osób (w roku szkolnym 2016/2017 – 11).

Jeśli chodzi o nauczycieli zlikwidowanych gimnazjów, to aż 402 nauczycieli i 111 pracowników administracji oraz obsługi zniknęło z publicznego szkolnictwa. Nie pracują w żadnej innej publicznej placówce oświatowej. W tym roku koszt odpraw dla nauczycieli w związku z likwidowanymi stanowiskami to blisko 2 mln zł. w zeszłym roku była to kwota połowę niższa.

