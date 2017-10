Taka będzie szkoła na Zaruby

Wiadomo jak będzie wyglądała szkoła podstawowa i przedszkole przy ul. Zaruby na Ursynowie.

Ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję tego kompleksu oświatowego. Zwyciężył projekt Pracowni Projektowej OOA Macieja Siudy.

- Konkurs to dłuższa procedura niż przetarg, jednak to jedyna szansa, by kryterium wyboru była jakość architektury – mówi Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na wykonanie koncepcji kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby został ogłoszony 30 czerwca. Wpłynęły 24 prace konkursowe, które zostały ocenione przez sąd konkursowy w składzie: Jerzy Grochulski – architekt, przewodniczący Sądu Konkursowego, Bożena Głażewska – Biuro Edukacji, Ewa Kaźmierczak - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Monika Komorowska - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Maciej Lewandowski – architekt, sędzia Referent, Jan Sukiennik – architekt, sędzia SARP, Mateusz Świętorzecki – architekt, sędzia SARP, Robert Kempa – burmistrz dzielnicy Ursynów, Joanna Sienicka – koordynator Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Dzielnicy Ursynów oraz Alicja Pacewicz – Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Sąd konkursowy przyznał następujące nagrody: I nagroda (40 tys. zł) – Maciej Siuda Pracownia Projektowa OOA z Warszawy; II nagroda (20 tys. zł) – M.O.C. Architekci Sp. z o.o. Sp.k. z Katowic; III nagroda (10 tys. zł) – Jakub Heciak z Kielc.

Zwycięski projekt został nagrodzony za: zaproponowaną architekturę obiektu, użycie prostych form wyrazu, podkreślanych strukturą budynku i naturalnymi materiałami; umiejętne przełożenie założeń ideowych na rozwiązania architektoniczne, technologiczne i materiałowe; - właściwą dyspozycję funkcjonalną i strefowanie; dobór zieleni wspierający bioróżnorodność i nawiązanie zielenią do charakteru Lasu Kabackiego; ekonomikę rozwiązań budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych; stonowaną estetykę i prostą formę wynikającą z funkcji i przyjętych założeń technologicznych. W myśl tej pracy konkursowej edukacja nie zamyka się tylko do nauczania w klasach. Architekci podkreślili, jak ważne są również przestrzenie wspólne, szczególnie te, które umożliwiają przebywanie na świeżym powietrzu. Zwycięski projekt proponuje wizję ogrodów szkolnych, bezpośredni kontakt uczniów z naturą.

zw.com.pl