Konstytucja na ścianie szkoły

Prezydent Warszawy przekazała społeczności szkolnej tekst preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej. Preambuła została zawieszona na ścianie XXIV Liceum im. Cypriana K. Norwida.

Prezydent stolicy podjęła decyzję o realizacji akcji, która została zapoczątkowana w Słupsku, w ramach której w każdej samorządowej szkole w stolicy zawiśnie preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwsza plansza z treścią preambuły zawisła w budynku XXIV Liceum im. Cypriana K. Norwida przy ulicy Obozowej. Pozostałe tablice zostaną umieszczone w budynkach ok. 395 szkół w Warszawie w ciągu paru tygodni.

- Jestem bardzo dumna z inicjatywy samorządu liceum im. Cypriana Norwida, który poprosił nas, aby to właśnie w ich placówce zainaugurować projekt przekazywania szkołom tablic z treścią preambuły. Nad preambułą pracowało wiele osób. Taką szczególną osobą był premier Tadeusz Mazowiecki, który chciał pogodzić różne grupy polityczne - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy i dodaje – Zachęcam do analizy tego ważnego aktu demokracji i kondycji naszego społeczeństwa. Mówmy o Konstytucji, przestrzegajmy jej wartości. Niech to będzie nasz kompas w tych trudnych czasach.

Podczas uroczystości przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przeczytał treść preambuły, prezydent stolicy zwróciła zaś szczególnie uwagę na następujący jej fragment - Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

W kwietniu minęło dwadzieścia lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe obowiązującej obecnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza weszła w życie 17 października 1997 roku. Konstytucja ta jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Polska Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, podzielonych na 243 artykuły.

