Więcej miejsc w przedszkolach

W dwóch wolskich przedszkolach zwiększy się liczba miejsc dla dzieci.

W przyszłym roku rozbudowane zostanie Przedszkole nr 74 przy ul. Wolskiej 79. Na ten cel dzielnica Wola wyda w latach 2017-2018 ok. 6,4 mln. zł.

– Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą, który przygotuje projekt oraz zrealizuje inwestycję. W kwietniu chcemy uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć prace budowlane, które zakończą się w IV kwartale przyszłego roku - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

W planach jest wybudowanie nowoczesnego budynku dwukondygnacyjnego w którym znajdzie się m. in. w pełni wyposażony blok żywieniowy. Nowy obiekt ma być przyłączony do istniejącego, zabytkowego budynku przedszkola przy ul. Wolskiej za pomocą specjalnego łącznika. W "starym" budynku zostaną przeprowadzone wszelkie niezbędne naprawy i renowacje, jak np. modernizacja węzła centralnego ogrzewania. Wykonawca będzie miał również za zadanie wybudowanie wjazdu do placówki od strony ul. Ludwiki, renowację terenów zielonych należących do przedszkola oraz doposażenie placu zabaw.

– Dzięki tej inwestycji uzyskamy 150 nowych miejsc dla przedszkolaków –mówi Joanna Tracz-Łaptaszyńska (PO), przewodnicząca wolskiej Komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej.

Z kolei przy ul. Dzielnej planowane jest otwarcie nowych oddziałów katolickiego Publicznego Przedszkola „Kwiatki św. Franciszka", które od 2006 roku funkcjonuje przy ul. Rabsztyńskiej 5. Nowe 4-oddziałowe przedszkole wprowadzi się do bloku mieszkalnego przy ul. Dzielnej 11a i będzie zajmować tam parter oraz część I pietra.

- W tym miejscu funkcjonowało już kiedyś przedszkole - mówi ks. dr Sylwester Jeż, dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi. - Obecnie remontujemy obiekt. Liczymy, że nowi podopieczni placówki będą mogli wprowadzić się do niej na początku przyszłego roku - dodaje.

Przedszkole będzie funkcjonowało na zasadach placówek publicznych, gdzie warunki pobytu dzieci, w tym opłaty są takie same jak w przedszkolach miejskich.

Dzielnica stara się, aby nowa placówka została włączona do miejskiego systemu naboru elektronicznego.

