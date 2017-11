Smartfony dla niedowidzących

Ruszyły szkolenia dla 1000 niewidomych lub słabowidzących warszawiaków z użytkowania smartfonów i aplikacji mobilnych.

Kolejnym etapem jest dofinansowanie przez ratusz zakupu smartfonów. Dofinansowanie może wynosić nawet do 2500 zł. Uczestnikami projektu jest 1000 osób niewidomych lub słabowidzących posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie, jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu.

Są mieszkańcami Warszawy i mają więcej niż 10 lat. - Dofinansowanie zakupu smartfonów realizujemy w ramach projektu „Virtualna Warszawa". Chcemy, aby jak najwięcej warszawiaków z niepełnosprawnością narządu wzroku miało dostęp do nowoczesnych aplikacji ułatwiających codzienne funkcjonowanie – mówi Hanna Gronkiewicz¬-Waltz, prezydent stolicy.

W listopadzie rozpoczęły się szkolenia dla 1000 osób biorących udział w projekcie. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak nowoczesne technologie mogą ułatwić codzienne życie osób z niepełnosprawnością wzroku oraz nabędą nowe umiejętności w zakresie obsługi smartfonów i aplikacji mobilnych. Podczas kilkugodzinnego szkolenia specjalnie przygotowani trenerzy Fundacji Szansa dla Niewidomych prezentują główne funkcje systemów operacyjnych IOS i Android, by dobrać system odpowiadający indywidualnym potrzebom oraz aplikacje najważniejsze dla osób niewidomych lub słabowidzących. Ważnym elementem szkolenia jest również doradztwo w wyborze telefonu dostosowanego do potrzeb użytkownika.

- Dzięki indywidualnej formie szkoleń, są one dopasowane do poziomu umiejętności uczestników. Pokazujemy także kilkanaście różnych modeli smartfonów, tak aby każdy mógł przetestować, co dla niego jest najlepsze – mówi Dariusz Linde z Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Szkolenie kończy się przygotowaniem wraz z uczestnikiem wniosku o przyznanie dofinansowania na zakup smartfona w ramach miejskiego programu. Telefon kupiony przez uczestnika musi posiadać możliwość zainstalowania aplikacji mobilnej stworzonej w ramach projektu „Virtualna Warszawa" i mieć system operacyjny iOS (od wersji 8.0) lub Android (od wersji 4.4 Kit Kat). W drugim etapie projektu, gdy uczestnik wybierze i kupi smartfon, weźmie udział w warsztatach, jak w pełni korzystać z aplikacji mobilnych, w tym w szczególności z aplikacji „Virtualna Warszawa" stworzonej w ramach projektu. Uczestnicy projektu otrzymają dofinansowanie nawet do 90 proc. kosztów zakupu smartfona. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości wkładu własnego deklarowanego przez uczestnika pierwszego etapu oraz od stopnia niepełnosprawności. Maksymalna kwota dofinansowania to 2500 zł.

Virtualna Warszawa to projekt wdrażany przez stołeczny ratusz dotyczący innowacyjnych usług publicznych opartych na nowoczesnych technologiach mobilnych. Celem projektu jest stworzenie systemu mikronawigacji, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i mikronadajników – beaconów.

zw.com.pl