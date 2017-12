Inteligentne miasto z żywego laboratorium

Politechnika Warszawska w sojuszu z firmą Pro Development buduje kampus, który będzie poligonem doświadczalnym nowych technologii typu smart.

W podwarszawskim Zamieniu będą kreowane i testowane nowe technologie typu smart dla wszystkich rodzajów nieruchomości miejskich.

Jeśli spojrzeć z daleka, miasto wydaje się rozświetlonym feerią reklamowych barw skupiskiem drapaczy chmur, jednak patrząc z bliska, staje się jasne, że labirynt ciasnych ulic jest wyjątkowo nieprzyjazną mieszkańcom przestrzenią – taka wizja aglomeracji przyszłości jest bardzo często przedstawiana w kulturze. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek chciał mieszkać i pracować w miastach wykreowanych chociażby w ostatnich obrazach z gatunku science fiction, takich jak „Blade Runner" czy „Ghost in the Shell". Nie jesteśmy na to skazani. Nad tym, by miasta przyszłości były przyjazne dla mieszkańców, już teraz pracują zastępy ludzi.

Wielkie testowanie

Politechnika Warszawska w sojuszu z firmą Pro Development i wieloma partnerami buduje nowy kampus, który będzie inkubatorem i poligonem doświadczalnym nowych technologii typu smart, służących mieszkańcom miast. Zakończenie budowy przewidywane jest w 2020 r.

Jak podkreśla Łukasz Madej, prezes Pro Development, idea zakłada stworzenie żywego laboratorium, czyli przestrzeni, w której projektanci, inżynierowie, przedsiębiorcy i badacze będą współtworzyć i testować rozwiązania dla prawdziwych użytkowników w rzeczywistych warunkach. Powstaną naszpikowane wysokimi technologiami budynki z mieszkaniami, biurami, sklepami, usługami, salami coworkingowymi, strefami spotkań – słowem wszystko, co wiąże się z życiem, pracą i odpoczynkiem w mieście. Testy obejmą nie tylko budowle, ale także otwarte przestrzenie publiczne: place, ulice, parkingi, miejsca wypoczynkowe.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trzech miejscach.

Pierwszym będzie Kampus Śródmieście – budynek biurowy klasy A powstanie na rogu ul. Nowowiejskiej i Rektorskiej, nieopodal głównego gmachu Politechniki Warszawskiej, wzniesionego na przełomie XIX i XX w. W biurowcu o powierzchni 5,5 tys. mkw. będą prowadzone prace w zakresie m.in. efektywności energetycznej, internetu rzeczy, zieleni zintegrowanej z systemami wentylacji czy hałasu i komfortu użytkowania.

Drugi kampus powstanie w podwarszawskim Zamieniu. Będzie to dziesięć budynków o łącznej powierzchni 7,9 tys. mkw., gdzie prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe w zakresie inteligentnego miasta, budynku i domu. Oprócz tego powstanie centrum wzornictwa i designu. To właśnie Zamienie będzie poligonem – rolę laboratoryjnych szczurów odegrają budynki referencyjne. Integralną częścią kampusu będą dwie przestrzenie publiczne i ulica. Łącznie testy będą prowadzone na terenie o powierzchni 300 tys. mkw.

Obszar objęty badaniami ma wykroczyć poza tę sztucznie wykreowaną przestrzeń, kampus Zamienie będzie bowiem elementem szerszego projektu urbanistycznego.

Trzecim elementem projektu będzie kampus Cezamat – otwarte w zeszłym roku centrum zaawansowanych materiałów i technologii na stołecznym Ursynowie. To jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w Europie, współtworzony przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Wojskową Akademię Techniczną oraz liczne instytuty.

– W całym projekcie w centrum uwagi stoi mieszkaniec miasta. Wszystko, co będzie powstawać w żywym laboratorium, ma być przez niego testowane. Rozwiązań technologicznych, które są dostępne do zastosowania w miastach, już dziś jest dużo, a jednak nie są one szeroko stosowane. Kłopotem nie są same technologie, tylko ich implementacja. Nasze laboratoria mają pokazać, na przykładzie małego środowiska, do czego służą rozwiązania i jaką niosą wartość dla wszystkich grup docelowych – mówi prezes Madej.

Rozwiązania technologiczne w ramach Kampusu Nowych Technologii będą wypracowywane w formule partnerstwa Politechniki Warszawskiej z przedsiębiorstwami technologicznymi działającymi w Polsce. W przedsięwzięcie angażują się m.in. centrum badawczo-rozwojowe giganta elektroniki Samsung Polska w Warszawie, dział badań i rozwoju Somfy w Niepołomicach (firma oferująca inteligentne rozwiązania dla domów), Polska Grupa Energetyczna, firma technologiczna Willson & Brown czy Florabo – odpowiadająca za systemy zieleni w i na budynkach.

Żywe laboratorium Politechniki Warszawskiej to jedno z wielu tego typu przedsięwzięć, choć na pewno wyróżnia się rozmachem. Badaniami zajmuje się m.in. European Network of Living Labs. Jednym z dwóch certyfikowanych polskich członków tego zrzeszenia jest Krakow Living Lab, pilotowany przez Krakowski Park Technologiczny. KPT w partnerstwie z władzami województwa małopolskiego i Krakowa oraz partnerami z obszaru smart city w latach 2013–2015 realizował projekt "Kraków w sieci inteligentnych miast". W rezultacie powstała strategia – mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

Rosnący rynek

Partnerom Kampusu Nowych Technologii marzy się stworzenie całościowej wizji miasta przyszłości, niemniej technologie typu smart powoli wkraczają na rynek nieruchomości.

Już teraz w biurach można zdalnie zaprogramować i kontrolować np. temperaturę w pomieszczeniach, oświetlenie, klimatyzację, system alarmowy, sprzęt audiowizualny. Firma analityczna Mordor Intelligence prognozuje, że do 2020 r. wzrost rynku inteligentnych technologii w nieruchomościach biurowych będzie sięgać średnio ponad 11 proc. rocznie – w 2016 r. wartość rynku była szacowana na prawie 30 mld dol.

Technologie smart oferowane są również przez deweloperów mieszkaniowych – głównie w wybranych projektach. Jedyną firmą, która w standardzie zapewnia inteligentne rozwiązania, jest Robyg.

