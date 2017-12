Uczniowie jeżdża za darmo

Na koniec listopada karty ucznia ma 90 proc. uprawnionych do korzystania z komunikacji miejskiej.

Niespełna trzy miesiące temu w stolicy wprowadzono bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. - Na tym rozwiązaniu korzystamy wszyscy. Uczniowie nie muszą już kasować, a rodzice kupować biletów i odwozić swoich pociech. Co oznacza oszczędności dla domowych budżetów w wysokości od 660 do ponad tysiąca złotych rocznie na jedno dziecko i mniej aut na stołecznych ulicach. Wydaliśmy już rekordową liczbę ponad 142 tys. kart czyli ma je już 90 proc. uprawnionych. Co ważne - rośnie liczba pasażerów a najmłodsi przekonują się do zalet warszawskiego transportu publicznego – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy.

- Bardzo się cieszę, że dzięki wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jeszcze więcej dzieci dojeżdża na zajęcia autobusami, tramwajami, metrem czy koleją – mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektor Pionu Finansowego Zarządu Transportu Miejskiego.

Bezpłatne przejazdy - od 1 września 2017 r. - przysługują uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych oraz uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych placówkach oświatowych, zlokalizowanych poza granicami stolicy. Uprawnienie jest wgrywane na cały okres pobytu dziecka w szkole (nie dłuższy niż 4 lata) i obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy.

Uchwała o zmianie systemu ulg i przyznaniu prawa do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów została podjęta przez Radę m.st. Warszawy 6 kwietnia.

Do końca listopada wydano 142 tys. kart ucznia. Najwięcej - 1131 - trafiło do uczniów Szkoły Podstawowej nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego na Ursynowie, 934 do uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka" na Targówku, 915 kart otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 31 im. kard. Stefana Wyszyńskiego na Białołęce a 720 kart trafiło do uczniów Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana na Żoliborzu.

zw.com.pl