Łatwiej założyć żłobek

Radni Warszawy zdecydowali o obniżeniu opłaty za wpis do rejestru niepublicznych żłobków z 1000 zł do symbolicznej złotówki.

Samorządy mogą pobierać opłaty za obowiązkowy wpis do rejestru żłobków do 1 000 zł.

- Wprowadzamy kolejną zachętę, która pomoże w założeniu żłobka. To obniżenie opłaty za obligatoryjny wpis do rejestru żłobków z 1000 zł do 1 zł. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest obowiązkowy w całej Polsce. Samorządy muszą prowadzić takie rejestry – jest to poświadczenie, że prywatny żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun działają zgodnie z prawem i spełniają wszystkie ustawowe warunki opieki nad dziećmi. Teraz do rejestrów jest wpisanych 515 placówek niepublicznych, które łącznie mają 6000 miejsc - opisuje Hanna Gronkiewicz - Waltz, prezydent miasta.

Przypomnijmy, od sierpnia lokale użytkowe, spełniające odpowiednie wymagania, są w pierwszej kolejności i za niższe stawki wynajmowane podmiotom zakładającym niepubliczny żłobek. Burmistrzowie dzielnic zostali zobligowani do organizacji konkursów profilowanych na prowadzenie żłobków. Stawki wywoławcze w konkursach powinny być preferencyjne, a ich maksymalna wysokość nie może przekroczyć trzykrotności kosztów utrzymania lokalu w nieruchomości. Podmioty chcące prowadzić żłobek, nie muszą w konkursach rywalizować z przedsiębiorcami prowadzącymi inną działalność. Dodatkowym udogodnieniem dla tej grupy jest zmniejszenie kaucji za lokal do wysokości dwumiesięcznego czynszu oraz opłat za dostawę mediów. W innych przypadkach kaucja wynosi równowartość trzymiesięcznych opłat.

Właśnie w ramach takiego konkursu został wynajęty lokal użytkowy na Woli. Już wkrótce zostanie w nim uruchomiony niepubliczny dzienny opiekun.

zw.com.pl