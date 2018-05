Zapisz dziecko na "Lato w mieście"

Trwają przygotowania do programu „Lato w mieście”.

W czasie wakacji, od 25 czerwca do 31 sierpnia, warszawscy uczniowie będą mogli korzystać z oferty zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Zapisy potrwają od 17- do 29 maja. Do dyspozycji mieszkańców są koordynatorzy programu.

Program „Lato w mieście" adresowany jest do wszystkich warszawskich uczniów przebywających w stolicy podczas wakacji. Jego podstawowym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań w letnie miesiące.

W wakacyjnych placówkach edukacyjnych najmłodsi będą mogli skorzystać m.in. z zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych czy teatralnych. Organizowane będą również aktywności poza placówkami, takie jak wyjścia do kina, lekcje muzealne, spektakle teatralne czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dzielnicowe ośrodki sportu przygotowały również ofertę zajęć, które pomogą młodym warszawiakom doskonalić umiejętności sportowe. Nie zabraknie także zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

Warszawski program „Lato w mieście" będzie realizowany również w dziewięciu szkołach specjalnych. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice muszą zapłacić jedynie za posiłki, z których korzystają wszystkie dzieci przebywające w wakacyjnych placówkach edukacyjnych. Podobnie jak w poprzednich latach, opłata wynosi 7 zł za dwa posiłki. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat także w wakacje na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na specjalnej stronie internetowej uruchomionej przez tutaj Urząd Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące programu są na stronie internetowej miejskiego Biura Edukacji i stronach dzielnic, a także u koordynatorów programu.

