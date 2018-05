Więcej pieniędzy dla nauczycieli

Stolica otrzymała za niską subwencję oświatową. Władze Warszawy musiały przesunąć z rezerwy oświatowej 30 mln zł na pensje dla nauczycieli.

W tym roku na podwyżki pensji dla nauczycieli samorządy w Polsce powinny otrzymać od administracji państwowej 1,9 mld zł. Subwencja wzrosła zaledwie o 1,2 mld zł. W stolicy koszty podwyżek dla nauczycieli sięgają 60 mln zł, to o co najmniej 30 mln zł za mało.

- Dlatego też podjęłam decyzję o przesunięciu do dzielnic środków z rezerwy oświatowej, aby żaden nauczyciel w Warszawie nie martwił się, czy otrzyma wynagrodzenie. Dziś już podpisałam pierwsze zarządzenie w tej sprawie – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

W tym roku wzrosły obligatoryjne wydatki nie tylko na wynagrodzenia nauczycieli, ale również na dotacje dla placówek niepublicznych. Jak co roku, MEN nie przekazał pieniędzy na funkcjonowanie przedszkoli i na płace zatrudnionych w nich nauczycieli. A ich też obejmują podwyżki.

Władze stolicy przypominają, że subwencja pokrywa mniej niż połowę wydatków edukacyjnych. Do każdej złotówki z MEN, dokładają drugą. Budżet przeznaczony na stołeczną oświatę, łącznie z inwestycjami, wynosi 4,29 mld zł, w tym: 2,50 mld zł to środki finansowe Warszawy, 1,79 mld zł jest subwencją z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 26,5 tys. nauczycieli. Od 2006 r. ich pensje wzrosły średnio o 59 proc. (2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł).

- Nauczyciele są dla nas bardzo ważni, zależy nam żeby nie odchodzili z zawodu, a dzieci i młodzież w Warszawie mieli dostęp do wysokiej jakości edukacji - mówi Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Warszawy.

Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Jednak dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają również 1200 zł. W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań i Łódź – ok. 150 zł, Gdańsk – 140 zł.

Od jesieni 2017 r. pensje pracowników obsługi warszawskich szkół i przedszkoli wyższe o 300 złotych W miejskich szkołach i przedszkolach jest ponad 12,5 tys. pracowników administracji i obsługi. W trakcie ostatnich 12 lat pensja tych pracowników wzrosła o 77 proc.(2006 – 1893 zł, 2018 - 3 362 zł).

Władze Warszawy we wrześniu 2017 r. wprowadziły podwyżki pensji pracownikom obsługi w szkołach i przedszkolach. Ich pensja jest od września 2017 r. wyższa średnio o 300 zł miesięcznie.

