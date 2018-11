Powstanie Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

Obok Centrum Nauki Kopernik powstanie nowy obiekt.

Umowę dotyczącą finansowania projektu budowy siedziby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego podpisali marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) to nowy projekt Centrum Nauki Kopernik, które poszerzy jego dotychczasową działalność o obszar badań i rozwoju. Będzie otwartą, interdyscyplinarną przestrzenią. Znajdą się w niej laboratoria, wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych, mechatronicznych oraz z wykorzystaniem nowych technologii, np. drukarek 3D i VR. Powstanie także duży warsztat konstruktorski z narzędziami do samodzielnego projektowania i budowy różnych przedmiotów. Przestrzeń będzie przystosowana do testowania różnych formatów zajęć w warunkach szkolnych oraz zbliżonych do tych, w których pracują naukowcy. Lustra weneckie i urządzenia rejestrujące pozwolą na prowadzenie obserwacji. W nowym budynku powstanie także przestrzeń biurowa, showroom, w którym będą prezentowane aktualne projekty PPK, a także foyer, szatnie oraz kawiarnia.

Koncepcję architektoniczną nowego budynku Kopernika opracowuje wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., kierowana przez Edzarda Schultza i Annę Stryszewską-Słońską.

Prosta i lekka bryła budynku w kształcie prostopadłościanu będzie mieć oryginalną fasadę, w postaci wypełnionych powietrzem poduszek z membran ETFE. Nietypowy materiał i konstrukcja elewacji stworzy niezwykle atrakcyjny wizualnie, energooszczędny i przyjazny dla środowiska obiekt. Umożliwi oświetlanie pomieszczeń naturalnym światłem i zrównoważone zużycie energii. Na zielonym dachu, który przykryje budynek, znajdą się panele słoneczne i fotowoltaiczne, a także instalacje umożliwiające wykorzystywanie wody deszczowej.

Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego zmieści jednorazowo 600 osób. Będzie mieć trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Stanie w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik, a oba obiekty skomunikuje podziemny łącznik. Powierzchnia nowego budynku zajmie ok. 6000 m².

Projekt siedziby PPK tworzony jest w innowacyjnej technologii BIM (Building Information Modeling), okrzykniętej przewrotem kopernikańskim w budownictwie. Wiąże się ona z odejściem od tradycyjnego projektowania w 2D na rzecz modelowania budynku w 3D. Umożliwia to ścisłą współpracę między architektem, wykonawcą i inwestorem na każdym etapie pracy.

Koszt inwestycji to 65 048 943,24 zł.

Przetarg na generalnego wykonawcę zostanie ogłoszony w styczniu 2019 r. Rozpoczęcie budowy planowane jest na czerwiec 2019 r. Oddanie budynku do użytkowania planowane jest w połowie 2021 r.

