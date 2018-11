Wyprawka dla malucha

Warszawa rozpoczęła pilotaży program wsparcia dla noworodków.

W skład wyprawki wchodzą produkty niezbędne w pierwszych miesiącach życia dziecka m.in. kosz Mojżesza lub pudełko z materacem dla noworodka, ubranka (body, pajacyk, skarpetki, spodenki, czapeczka), kocyk, ręcznik, pielucha wielorazowa z wkładami, zestaw higieniczny w etui (m.in. termometr do ciała, szczotka do włosów, aspirator, cążki, nożyczki, szczoteczka do dziąseł), termometr do kąpieli, gryzak, książeczka i produkty pielęgnacyjne.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w pilotażu warszawiacy składają w Urzędach Stanu Cywilnego przy ul. Andersa i al. Solidarności.

Docelowo, w każdym warszawskim USC warszawiacy będą mogli złożyć wniosek o przyznanie wyprawki.

„Wyprawka małego warszawiaka" o wartości do 550 zł będzie przekazywana rodzicom mieszkającym w stolicy, płacącym tu podatki, na ich wniosek, który trzeba będzie złożyć w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka.

Wsparcie będzie obowiązywało od 1 kwietnia 2019 roku.

zw.com.pl