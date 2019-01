Broń dla studentów

W tym roku ochotnicze szkolenie wojskowe może odbyć nawet 5 tys. osób.

źródło: MON Szkolenie wojskowe zaliczyło już ok. 3,5 tys. studentów ochotników +zobacz więcej

Uczelnie, które chcą, aby odbyło się u nich szkolenie wojskowe dla ochotników studentów, mogą już się zgłaszać do programu „Legia Akademicka". Ministerstwo Nauki realizuje go wspólnie z resortem obrony narodowej.

Z informacji, które otrzymaliśmy od wiceministra nauki Piotra Mullera wynika, że w tym roku przeszkolonych może zostać do 5 tys. studentów. Zajęcia teoretyczne odbędą się na uczelniach, które podpiszą porozumienie z Ministerstwem Nauki. Resort ustalił, że w ośrodkach akademickich do 100 tysięcy mieszkańców do programu może się zgłosić jedna uczelnia publiczna i jedna niepubliczna (tyle że musi ona posiadać minimum 200 studentów studiów stacjonarnych). Taki limit uczelni nie obowiązuje w większych ośrodkach akademickich.

Zajęcia w kolejnej sesji

Student może wziąć udział w zajęciach wojskowych na uczelni, która ma podpisane stosowne porozumienie, niekoniecznie na swojej macierzystej. Zajęcia teoretyczne będą trwały 30 godzin, najpewniej będą się odbywały w weekendy. – Pierwsze zajęcia na uczelniach mogą się odbyć na początku drugiego semestru, czyli już w lutym – zapewnia „Rzeczpospolitą" wiceminister Muller.

Zajęcia obejmą cztery bloki tematyczne: podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (m.in. regulaminy, dyscyplina wojskowa), szkolenie bojowe (taktyka i szkolenie strzeleckie), szkolenie logistyczne (budowa i eksploatacja sprzętu wojskowego oraz zabezpieczenie logistyczne) oraz szkolenie ogólne (prawne, medyczne).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas wakacji. W poprzednim roku odbywały się one w ośmiu Centrach Szkolenia Sił Zbrojnych (Toruń, Grudziądz, Ustka, Koszalin, Poznań, Wrocław, Zegrze i Dęblin) oraz w 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Ponad połowę programu praktycznego zajmie taktyka i szkolenie strzeleckie. Na szkoleniu podoficerskim studenci zostaną przygotowani do dowodzenia drużyną piechoty w walce, poznają proces dowodzenia. Szkolenie to zostanie zakończone egzaminem na pierwszy stopień podoficerski.

MON przewiduje organizację zajęć poligonowych na przełomie lipca i sierpnia, a także we wrześniu. Będą one realizowane w tzw. module podstawowym (21 dni – 183 godziny szkoleniowe) – dla szeregowego rezerwy zakończony przysięgą wojskową. Zostanie też zorganizowane szkolenie podoficerskie (kolejne 21 dni – 183 godziny szkoleniowe) zakończone egzaminem podoficerskim. Za każdy dzień poligonu student otrzyma 92,20 zł, to oznacza, że w czasie całego 42 dniowego szkolenia może otrzymać 3,8 tys. zł.

MON zapowiada, że Legia Akademicka ma być też realizowana w kolejnych latach. Niebawem MON rozpocznie kampanię społeczną, której celem będzie zachęcenie studentów do odbycia takiej ochotniczej służby wojskowej. Będzie odbywała się w ramach kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej".

Kandydaci do wojska

W poprzednim roku odbył się pilotaż tego programu, wzięło w nim udział 3487 studentów. Z badań przeprowadzonych wśród jego uczestników przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych wynika, że w zajęciach wojskowych uczestniczyli głównie studenci trzeciego roku, mający średnią ocen co najmniej 4 z poprzedniego semestru (67 proc. wskazań), którzy najczęściej przed podjęciem studiów mieszkali na wsiach (40 proc.). Połowa z nich miała w rodzinie co najmniej jednego żołnierza zawodowego lub rezerwy. Co ciekawe, ponad 40 proc. studentów wcześniej uczestniczyła już w zajęciach strzeleckich. Aż 85 proc. nie była jednak członkiem organizacji harcerskiej, organizacji proobronnej (84 proc. wskazań) lub klasy mundurowej (83 proc.). Co czwarty uczestnik takich zajęć w przyszłości chciałby zostać żołnierzem zawodowym, mniej więcej tyle samo deklaruje chęć wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Legia Akademicka nawiązuje do ochotniczej formacji wojskowej utworzonej 11 listopada 1918 r. ze studentów uczelni warszawskich o tej samej nazwie, która 26 listopada 1918 r. została przekształcona w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego, 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej.

"Rzeczpospolita"