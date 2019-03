Podwyżki dla nauczycieli

Radni Warszawy podjęli uchwałę o zwiększeniu uposażenia nauczycieli stażystów i kontraktowych.

- Tak jak obiecałem, wprowadzamy podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli, po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej – zatrzymać już obecnie pracujących. Warszawskie podwyżki obejmą 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Przy najbliższej wypłacie nauczyciele otrzymają większe pieniądze i to z wyrównaniem od stycznia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Ratusz zabezpieczył w tegorocznym budżecie 39 mln zł na zapowiedziane w programie „Warszawa dla wszystkich" podwyżki dla nauczycieli – 250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami.

Już teraz wyższą pensję otrzymają także nauczyciele mianowani, którzy mają najniższą płacę zasadniczą. To pierwszy etap podwyżek. W grudniu 2018 r. radni zdecydowali o podniesieniu zarobków pracowników obsługi szkół.

zw.com.pl