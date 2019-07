Jaki wpływ ma nauka języków obcych na rozwój naszego mózgu, jak się okazuje – bardzo duży…

W ostatnich czasach bardzo modne stały się wszelkie formy szkoleń, samorozwoju i poszerzania swoich kompetencji.

Coraz więcej ludzi interesuje się tym, jak podnosić swoją samoocenę, poczucie własnej wartości oraz jak uczyć się i jak rozpoznawać swój potencjał. Nie każdy jednak wie jak funkcjonuje nasz mózg i jak go rozwijać, aby nam służył i jeszcze bardziej nas wspierał.

Mózgu jeszcze nigdy nie przeszczepiono, a tak naprawdę rządzi on całym naszym ciałem, dlatego warto dowiedzieć w jaki sposób należy o niego zadbać.

Mózg można ćwiczyć i warto być świadomym w jaki sposób można stymulować mózg, aby funkcjonował jak najlepiej i służył nam przez długie lata, bo wraz z upływem czasu ilość szarych komórek w naszym mózgu maleje, a mózg podlega stopniowej degradacji. Każdy człowiek rodzi się z określoną liczbą szarych komórek, ale dzięki wiedzy możemy te szare komórki wspierać by działały jak najlepiej i z korzyścią dla nas. Nasz mózg i połączenia neuronalne można porównać do lasu, w którym zasadzonych jest wiele drzew. Z czasem część drzew obumiera lub zostaje ścięta, ale te duże drzewa mają tak dobrze rozwinięty system korzeniowy, że właśnie jakość tych korzeni, a nie ilość wpływa na to że cały czas dobrze się rozwijają. Tak samo ma się rzecz z naszymi szarymi komórkami.

Wiec jak je stymulować? Jedną z aktywności może być na przykład nauka języków obcych. W dobie bardzo dobrze rozwiniętego Internetu dostępnych jest wiele portali i stron internetowych, które oferują nam różne metody nauki języków obcych, począwszy od ciekawych filmików, gdzie możemy nauczyć się prawidłowej wymowy słówek kończąc na fajnych przykładach dla gramatycznych sformułowań. Nauka gramatyki i języka nie musi być taka sztywna jak kilkanaście lat temu w szkołach.

Ciekawym językiem do nauki, który dla wielu z nas wydaje się być trudny jest język niemiecki. Ale to tylko nasze przeświadczenie w głowie albo właśnie niefortunne sposoby nauczania nas tego języka w szkole. Bo co najważniejsze w nauce to zacząć od prostej komunikacji, tak jak uczy się dziecko, a nie od gramatyki. Osoby, które mają pozytywne nastawienie do nauki, a język stał się ich pasją, potrafią świetnie opanować ten język do takiego poziomu, aby zostać tłumaczami języka niemieckiego na przykład. Tłumaczenia niemiecki to aktualnie obok języka angielskiego najczęściej wykonywane tłumaczenia w naszym kraju, być może z uwagi na sąsiedztwo z Niemcami i wspólne projekty biznesowe, gospodarcze i społeczne.

Fajnym sposobem na naukę języków obcych są korepetycje z native speakerami, z którymi możemy umówić się na lekcje na skypie. W nauce mogą wspierać nas słowniki internetowe jak np. słownik Leo, w którym obok sprawdzenia słówek możemy liczyć na wsparcie innych przy zrozumieniu czy tłumaczeniu nieznanych nam sformułowań. Nauka języka obcego staje się coraz prostsza i naprawdę może sprawiać nam radość i do tego rozwijać nam mózg i służyć prozdrowotnie.

