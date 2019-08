Jaki masz poziom angielskiego po zdaniu matury?

Skala Rady Europy (Common European Framework of Reference) wyróżnia sześć poziomów biegłości językowej, od początkującego do biegłego. Jaki poziom ma uczeń, który w tym roku zdał maturę? Przeczytaj nasz tekst, aby sprawdzić jak dobrze według standardów CEFR zna język angielski, ktoś kto zadał poziom podstawowy i rozszerzony podczas egzaminu dojrzałości.

Wynik matury decyduje o tym na jakie studia dostanie się absolwent, nic więc dziwnego, że wszyscy starają się zdać „egzamin dojrzałości” jak najlepiej. Korepetycje w ostatniej klasie i kursy - to wszystko codzienność dla wielu uczniów i ich rodziców. Choć wymaga to zgranej logistyki (wożenie na i z dodatkowych zajęć), to coraz częściej z pomocą przychodzi Internet (przykładem może być platforma do nauki języków Tutlo umożliwia np. rozmowę w lektorem o dowolnej godzinie, jedynie za pośrednictwem internetu), który pomaga w nauce do matury. Jaki zatem poziom według CEFR powinien mieć uczeń przed podejściem do tego egzaminu maturalnego?

Jaki poziom angielskiego masz po zdaniu matury na poziomie podstawowym?

Uczniowie kończący w tym roku 3-letnie liceum ogólnokształcące, podchodząc do matury na poziomie podstawowym, powinni wykazać się znajomością języka na poziomie B1, czyli średnim. Co oznacza to w praktyce? Według definicji CEFR: „Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Słownictwo na tym poziomie wynosi 2000 - 2500 słów”. Nie ma co ukrywać, że nie jest to dużo materiału, szczególnie, że większość uczniów miał już angielski zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum.

Jaki poziom angielskiego masz po zdaniu matury na poziomie rozszerzonym?

Absolwenci szkół średnich, którzy zdecydowali się na zdawanie rozszerzonej matury z języka angielskiego, powinni być przygotowani na zakres z poziomu B2. I znowu definicja CEFR:

„Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Słownictwo na tym poziomie wynosi około 3000 słów”.

Matura z języka angielskiego uważana jest za najłatwiejszą. W tym roku zdało ją aż 95% uczniów. Dla porównania, matematykę tylko 86%. Ale o ty jak dobrze polscy uczniowie znają język Szekspira, niech świadczy fakt, że średni wynik matury podstawowej wynosi z niego aż 72% możliwych do uzyskania punktów. W przypadku języka polskiego jest to w 2019 roku 54%, a matematyki 58%.

