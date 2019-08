Młodzi dobrze oceniają stolicę

Aż 93 proc. studentów i 89 proc. cudzoziemców ocenia Warszawę jako dobre miasto do rozwoju kariery, a 84 proc. uznaje stolicę za dobre miejsce do życia - wynika z raportu "Kapitał ludzki w Warszawie".

Publikacja przygotowana na zlecenie m.st. Warszawy, zawiera informacje na temat trendów w rozwoju talentów w stolicy, przygotowania młodych pracowników w zakresie m.in. znajomości języków, studiów czy zdobytego już doświadczenia zawodowego. W raporcie zostały również omówione kierunki, z których przybywają zdolni pracownicy zarówno ci młodzi, jak i ci z dużym doświadczeniem zawodowym.

Warszawa jest jednym z największych miast akademickich w Polsce. Rocznie na 62 uczelniach kształci się blisko 220 tys. studentów.

- Studenci i cudzoziemcy przyjeżdżający do Warszawy mają ambitne plany związane ze studiami i możliwościami, jakie daje im to miasto. Głównym powodem podejmowania studiów w stolicy jest możliwość rozwoju kariery, wskazana przez 63 proc. badanych, a także szeroka oferta edukacyjna wskazana przez 54 proc.studentów pochodzących spoza Warszawy. Oczekują studiów na wysokim poziomie, wykwalifikowanej kadry jak i różnorodnych zajęć, aby zaspokoić swoje zainteresowania. W znalezieniu wymarzonego miejsca pracy może znacząco pomóc odpowiedni kierunek studiów, a tych w ofercie warszawskich uczelni wyższych zdecydowanie nie brakuje – zauważa prezes zarządu Antal, Artur Skiba.

Z raportu Antal wynika, że studenci w Warszawie w przeważającej liczbie pozytywnie oceniają ofertę edukacyjną w kontekście planowanego rozwoju zawodowego. Trzech na czterech stwierdziło, że jest z niej bardzo lub raczej zadowolonych, co pozwala wnioskować, że uczelnie skutecznie dopasowują się do zwiększających się oczekiwań i ambicji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Co roku mury warszawskich uczelni opuszcza ok. 50 tys. młodych ludzi. Dobre wieści dla nich płyną z badania, które przeprowadzono wśród warszawskich pracodawców. Wnioski są optymistyczne, większość firm planuje się rozwijać - siedem na dziesięć chce zwiększać zatrudnienie, a tylko 3 proc. je redukować. Studenci nie muszą się martwić, czy po skończeniu studiów znajdą zatrudnienie. Jednocześnie są świadomi, że powodzenie na rynku pracy gwarantują staże i praktyki odbywane jeszcze w czasie studiów, a ofert takich form pracy w Warszawie nie brakuje. Korzystają na tym obie strony – studenci mogą się pochwalić bogatym CV, a firmy zyskują świetnie wykształconych pracowników.

Co więcej, duża liczba młodych ludzi przyciąga inwestorów, którzy, korzystając z warszawskiego rynku pracy, tworzą nowe możliwości zatrudnienia. Obecnie najbardziej cenieni są pracownicy o profilu ekonomiczno-biznesowym. Mocną kartą przetargową podczas rekrutacji jest także znajomość języków obcych.

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całej Polski szansą na lepszą przyszłość. Studenci pochodzący spoza Warszawy wskazują jako silne strony miasta przede wszystkim komunikację miejską, a następnie kolejno: obecność międzynarodowego biznesu, ofertę zawodową oraz edukacyjną.

- Warszawa oceniana jest jako miasto z bogatą ofertą kulturalną oraz gastronomiczną, ale przede wszystkim - miasto wielu możliwości zawodowych. Docenia to 63 proc. obcokrajowców, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową ze stolicą Polski. Pracodawcy w Warszawie oferują stosunkowo wysokie wynagrodzenia, ale trzeba się również liczyć z wysokimi kosztami mieszkań oraz usług – mówi Sebastian Sala, Business Unit Manager, Antal SSC/BPO, Banking & Insurance.

Wysokie koszty życia – obok jakości środowiska naturalnego – są najczęściej wskazywaną słabszą stroną życia w największym mieście w Polsce. Niestety, po przeprowadzce do stolicy z mniejszego miasta, ceny potrafią zaskoczyć. Jednak biorąc pod uwagę wyższe zarobki, dysproporcja nie wydaje się aż tak duża. Tym bardziej, jeśli porównamy koszty życia ze stolicami w Europie Zachodniej, w których jest znacząco drożej. Zalety mieszkania w Warszawie doceniają również cudzoziemcy, których z każdym rokiem przybywa zarówno na uczelniach wyższych, jak i wśród pracowników stołecznych firm.

Studenci przybywają do Warszawy przede wszystkim z całej Polski, ale nie tylko. W Warszawie studiują młodzi ludzie z Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Indii, Niemiec, Białorusi, Rosji, Francji, Portugalii, Turcji, Rumunii, Holandii, Wielkiej Brytanii czy też tak odległych krajów jak Brazylia.

- Najczęściej studenci przyjeżdżają poznać tę część Europy kierowani zwykłą ciekawością, a zostają ze względu na możliwości zatrudnienia w dużej liczbie międzynarodowych firm oraz ze względu na związki czy zakładane rodziny. W Warszawie nie brakuje także obcokrajowców, którzy przybyli tu, by rozwijać swoją karierę. 53 proc. z nich planując wyjazd do Polski nie rozważało innych miast niż Warszawa – mówi Małgorzata Stanik, liderka zespołu Antal SSC/BPO.

Studenci cudzoziemcy stanowią na warszawskich uczelniach liczną grupę – to prawie 24 tys. osób. Najwięcej, bo około 11 tys. tych miejsc, zajmują studenci z Ukrainy. Głównym powodem podjęcia studiów wskazywanym przez obcokrajowców jest szeroka oferta edukacyjna wytypowana przez 43 proc. cudzoziemców oraz możliwość docelowego rozwoju kariery, wskazana przez 38 proc. badanych pochodzących spoza kraju. Cudzoziemcy w Warszawie najczęściej pracują w obszarze sprzedaży, marketingu oraz finansów i obsługi klienta – tak wynika ze statystyk LinkedIn. Duży udział osób jest również zatrudniony w branży IT.

Ponad połowa cudzoziemców w Warszawie wiąże swoją przyszłość zawodową ze stolicą Polski. Warto zwrócić uwagę, że obcokrajowcy przed rozpoczęciem pracy w Warszawie studiowali na warszawskich uczelniach. Analizowani w raporcie pracownicy ukończyli m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Warszawską, Akademię Leona Koźmińskiego i Akademię Finansów i Biznesu Vistula.

Według danych statystycznych Urzędu Miasta, stolicę zamieszkuje nieco powyżej 40 tys. cudzoziemców, ale obserwując życie miasta można przypuszczać, że to nie jest pełna liczba. Najwięcej osób jest pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego oraz wietnamskiego. Licznie reprezentowane są Rosja i Indie, a także Kraje Europy Zachodniej, w stolicy możemy spotkać wielu Francuzów, Niemców czy Brytyjczyków. Jak widać, pracodawcy mają w kim wybierać – w Warszawie studiują i pracują cudzoziemcy zza wschodniej i zachodniej granicy. Dostęp do talentów z biegłą znajomością języków obcych jest niewątpliwie silną stroną miasta w oczach przedsiębiorców chcących rozwijać w Warszawie biznes o globalnym zasięgu.

Okazuje się, że dla cudzoziemców wybór miejsca do pracy jest oczywisty. Ponad połowa respondentów planując wyjazd do Polski nie rozważała innych miast niż Warszawa. 120 cudzoziemców pracujących w stolicy zapytano, co zaskoczyło ich po przyjeździe. 98 proc. z nich odpowiedziało, że byli zaskoczeni przede wszystkim wysokim poziomem bezpieczeństwa, otwartością i przyjaznym nastawieniem mieszkańców, dobrą organizacją transportu publicznego, dużą ilością zieleni miejskiej czy dobrym stosunkiem kosztów życia w stosunku do oferowanych wynagrodzeń. 86 proc. badanych zdecydowanie lub raczej zarekomendowałoby przeprowadzkę do Warszawy komuś bliskiemu.

Na podstawie wyników badań można wnioskować, że nadchodzące lata podniosą jakość biznesu w Warszawie dzięki zapleczu dobrze wykształconych studentów oraz cudzoziemców, którzy zasilają rynek pracy.

zw.com.pl