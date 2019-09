Znicze dla zamordowanych w Katyniu

W sobotę na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zapłonie ponad 20 tys. zniczy, ułożonych w kształcie polskiego orła wojskowego.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 14 odpaleniem pierwszego znicza. Od tego momentu do końca trwania akcji, czyli do godz. 21, każdy będzie mógł uczcić pamięć bohaterów, zapalając symboliczny znicz. To forma upamiętnienia pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni polskich oficerów i żołnierzy oraz przybliżenie realiów tamtych czasów.

Program „Iskry Pamięci" przewiduje m.in. spotkanie z kombatantami oraz rodzinami katyńskimi i odczyt archiwalnych listów żołnierzy wywiezionych do Katynia, a zainteresowane osoby będą mogły oddać krew dla potrzebujących. Uroczystość uświetni występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz koncert zespołu Panny Wyklęte.

Odbędą się również dwa panele dyskusyjne na temat znaczenia zbrodni katyńskiej dla narodu polskiego i odbudowy dziedzictwa II RP w XXI wieku.

Sobotnie spotkanie na placu Piłsudskiego zakończy o godz. 19 modlitwa, odegranie Hymnu Państwowego oraz przemówienia i zapalenie zniczy przez gości honorowych.

zw.com.pl