Pierwszy poważny sprawdzian dla ośmioklasistów

Od 16 do 18 czerwca ponad 14 tys. warszawskich ósmoklasistów przystąpi do pisemnych egzaminów, sprawdzających wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Trzymamy za nich kciuki i przypominamy o zasadach bezpieczeństwa.

Harmonogram tegorocznych egzaminów ósmoklasistów:

· język polski – 16 czerwca (wtorek), godz. 9.00, · matematyka – 17 czerwca (środa), godz. 9.00, · język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski) – 18 czerwca (czwartek), godz. 9.00.

Dodatkowe egzaminy zostaną przeprowadzone od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminów poznamy pod koniec lipca.

To pierwszy obowiązkowy i tak poważny egzamin dla uczniów szkół podstawowych. Nie ma jednak powodów do obaw - minimalny wynik nie jest określony. Trzeba jednak do egzaminu przystąpić, by ukończyć szkołę. W stolicy z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka obcego zmierzy się 12,2 tys. uczniów z 232 samorządowych szkół podstawowych oraz 2,5 tys. uczniów ze 106 szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy.

Uczniowie mogą zabrać ze sobą jedynie przybory do pisania - pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem lub atramentem, a na egzamin z matematyki również linijkę. ‎Podczas sprawdzianu wiedzy nie można korzystać z kalkulatorów oraz słowników i używać urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, tabletów, smartfonów).‎

Przypominamy, że od 25 maja uczniowie VIII klas, przygotowujący się do egzaminów, brali udział w grupowych i indywidualnych konsultacjach w szkołach podstawowych. Większość ósmoklasistów wybrała zdalną formę spotkania z nauczycielami.

O czym warto pamiętać podczas egzaminu w czasie pandemii?

• Nie należy przychodzić do szkoły, jeśli jest się na kwarantannie lub mieszka z taką osobą.

• Trzeba zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.

• Należy zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

• Trzeba zakryć usta i nos podczas rozmowy z kolegą albo nauczycielem oraz kiedy wychodzi się z sali egzaminacyjnej.

• Można używać tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy.

• Po wyjściu z sali egzaminacyjnej należy udać się do domu, a wrażeniami z egzaminu podzielić się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.

• Należy dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz zakrywać usta zgięciem łokcia podczas kichania lub kaszlu.

• Natychmiast poinformować nauczyciela o złym samopoczuciu.

