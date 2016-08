Nowy chodnik na Karczunkowskiej

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace na ul. Karczunkowskiej.

Przebudowa pasa drogowego będzie polegała na budowie chodnika szerokości 1,5 m po północnej stronie jezdni ul. Karczunkowskiej, na odcinku 280 m. Roboty zakończą się w sierpniu.

- Dotychczas tylko mówiono o potrzebie budowy nowego chodnika, jednak pozostawało to jedynie deklaracją. O poprawę bezpieczeństwa wielokrotnie zabiegali zarówno mieszkańcy jak i radni. W tym roku wykonaliśmy niezbędny projekt. Teraz rozpoczynamy działania związane z powstaniem drugiego odcinka, gdyż przypomnę, że w ubiegłym roku zrealizowaliśmy chodnik na odcinku Puławska-Sarabandy – mówi burmistrz Robert Kempa.

W tej sprawie urząd dzielnicy Ursynów wielokrotnie występował do ZDM, ponieważ jest to ulica powiatowa i nie dzielnica nią zarządza. Odcinek który został zaprojektowany znajduje się na gruntach miejskich i skompletowanie dokumentacji było możliwe bez występowania zgód prywatnych właścicieli. Koszt wykonania chodnika wraz z wykonaniem drenażu, obejściem słupów, robotami ziemnymi oraz wymianą gruntu to 113 tys. zł brutto.

zyciewarszawy.pl