Murale na blokach

Na kilku ursynowskich blokach powstają murale. Zostały sfinansowane z budżetu partycypacyjnego.

Jak informują ursynowscy urzędnicy trwa realizacja projektów w ramach budżetu partycypacyjnego - "Ursynowskie Murale" oraz "Ptasie mieszkanie na pustej ścianie". Dzielnica Ursynów wybrała wykonawcę, którym będzie firma RedSheels. Zgodnie ze złożoną przez firmę ofertą zakończenie malowania murali przewidziane jest na 30 października.

RedSheels to interaktywna agencja outdoorowa, specjalizująca się w pełnej obsłudze produkcji murali. Tworzą ją głównie kobiety.

Jak dodają urzędnicy już wkrótce będzie można podziwiać pierwsze efekty ich pracy. Powstanie sześć murali (trzy w Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny oraz trzy w Spółdzielni Mieszkaniowej Koński Jar – Nutki) wybranych w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 .

Koszt malowania murali w ramach projektu "Ursynowskie murale" to ok 107 tys. zł. Projekty te uzyskały w głosowaniu 952 głosy. Koszt "Ptasich mieszkań na pustej ścianie" wyniesie ok. 55 tys. zł, w głosowaniu uzyskał on 1076 głosów.

