Bezpieczniej na Bartoka

Ulica B. Bartoka zostanie wyremontowana.

Władze dzielnicy Ursynów przedstawiły koncepcję remontu ul. Bartoka. Polega ona na poszerzeniu chodników w rejonie przejść podziemnych, usytuowaniu nowych azyli na istniejących przejściach dla pieszych i doświetleniu dwóch przejść dla pieszych.

W efekcie liczba miejsc postojowych wzrosłaby o 5 miejsc.

Jak zapewniają przedstawiciel urzędu koncepcja jest efektem uwag i propozycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ul. Bartoka, które zostały zgłoszone podczas spaceru z udziałem okolicznych mieszkańców z inicjatywy burmistrza Roberta Kempy).

- Priorytetem jest bezpieczeństwo. Zaproponowana koncepcja jest dowodem na to, że zawsze istnieje kilka rozwiązań. Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie z mieszkańcami rozwiązanie zostanie szybko wdrożone – informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Urząd Dzielnicy Ursynów przekaże koncepcje także do SBM Stokłosy. W przypadku braku uwag projekt drogowy przekażemy do zatwierdzenia przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy. Jeśli chodzi o drugą część projektu czyli umożliwienie przejazdu dla rowerów, czyli wykonanie drogi rowerowej poza jezdnią po północnej stronie ulicy Bartoka, urzędnicy przypominają, ze będzie on opracowany dopiero w drugim etapie realizacja remontu.

zw.com.pl