Centrum Kultury już rośnie

Na Ursynowie odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Kultury Ursynowa.

- Przez ostatnich 11 lat na kulturę wydaliśmy ponad 4 mld zł. Nasze inwestycje to nie tylko modernizacje, ale także budowa placówek, które tworzą nową jakość w przestrzeni miejskiej. Dzięki zwiększaniu budżetu na inwestycje kulturalne, warszawiacy mają dostęp do coraz nowocześniejszych obiektów kultury. Jestem przekonana, że nowa ursynowska instytucja będzie miała ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej i będzie służyła do wzmocnienia więzi sąsiedzkich – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

Centrum Kultury Ursynowa to pierwszy dla tzw. Wysokiego Ursynowa dzielnicowy dom kultury. Wykonawcą inwestycji, jest Moris – Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 31 sierpnia 2018 r.

- To jest bardzo istotna inwestycja dla nas. Jest to kolejna instytucja, z którą będziemy realizować Program Rozwoju Kultury, w którym edukacja i uczestnictwo w kulturze są podstawowymi priorytetami. Mam nadzieję, że już wkrótce Centrum Kultury Ursynowa będzie mogło dołączyć do dwóch programów realizowanych w Warszawie: europejskiego projektu Adeste, zajmującego się m.in. uczestnictwem w kulturze oraz Laboratorium Edukacji Kulturalnej – powiedziała podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego Joanna Szwajcowska, wicedyrektor stołecznego Biura Kultury.

Na parterze domu kultury zlokalizowany będzie hol wejściowy z galerią oraz klubem muzycznym, szatnie, sala widowiskowa i garderoby. Zespół sal dydaktycznych zaprojektowano na drugim i trzecim piętrze. W budynku przewidziana jest sala widowiskowa na 350 osób oraz scena z pełną technologią sceniczną. Na drugiej kondygnacji zaprojektowano pokoje administracyjne i salę wielofunkcyjną z widownią na 100 osób, przystosowaną do przeprowadzania w niej widowisk artystycznych. Sala wielofunkcyjna może być również wykorzystywana, jako sala baletowa (po złożeniu foteli). Łączna powierzchnia użytkowa Centrum Kultury Ursynowa to 3 421,58 m². Przed budynkiem powstanie parking na 107 miejsc postojowych.

