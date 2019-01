Kto zaprojektuje park Cichociemnych

Trwa konkurs na projekt ursynowskiego parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

Zwycięski projekt powinien spełnić oczekiwania warszawianek i warszawiaków, które przekazali podczas letnich konsultacji społecznych. Dla okolicznych mieszkańców ważne jest zachowanie naturalnego charakteru parku i zróżnicowanej roślinności.

Dodatkowym elementem jest rozwinięcie przestrzeni do rekreacji – wybudowanie tras saneczkowych i rowerowych, plenerowej siłowni, strefy do street workoutu i ścieżek pieszo-biegowych.

Architekci mają również upamiętnić formację Cichociemnych rzeźbą przedstawiającą trening żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Przewidziana jest także ścieżka edukacyjna, gdzie goście parku zapoznają się z historią spadochroniarzy Armii Krajowej.

– Zagospodarowany na nowo park stanie się kolejną ulubioną przestrzenią do aktywnego wypoczynku. Chcemy, by elementy małej architektury były wykonane głównie z naturalnych materiałów, a ścieżki i przejścia dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Przewidujemy także strefę piknikową, czyli altany parkowe z paleniskami oraz miejsce, gdzie właściciele psów będą mogli swobodnie wyprowadzać czworonogi – mówi Justyna Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Konkursowe zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lutego. Wyniki mieszkańcy poznają przed końcem wiosny.

zw.com.pl