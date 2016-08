Marynarska bez tramwajów

Rozpoczną się także prace przy przebudowie ul. Marynarskiej. Tramwaje nie dojadą do pętli Służewiec.

Od 20 sierpnia do odwołania tramwaje nie będą kursowały ulicą Marynarską na odcinku od przystanku Rzymowskiego do pętli Służewiec.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych rozpoczyna przebudowę ul. Marynarskiej od przełożenia torowiska tramwajowego i przebudowy instalacji podziemnych. W weekend 20-21 sierpnia tramwaje nie będą jeździły ul. Marynarską i Wołoską od J.P.Woronicza do pętli Służewiec.

W tym czasie tramwajarze zamontują na torowisku przy ul. Marynarskiej rozjazd umożliwiający zmianę kierunku jazdy tramwajów dwukierunkowych. Tramwaje linii 17 dojadą do pętli Kielecka, a 18 i 71 do przystanków przy ul. J.P.Woronicza. Kursowanie linii 31 zostanie zawieszone.

Kursowanie rozpocznie zastępcza linia autobusowa Z-1 na trasie: Wielicka – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP Służewiec – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Krasickiego – Malczewskiego – Puławska – Woronicza – Królikarnia – Woronicza – Wielicka.

Od poniedziałku, 22 sierpnia tramwaje linii 31 będą dojeżdżały do przystanków przy skrzyżowaniu ul. Marynarskiej i W. Rzymowskiego, pozostałe nadal będą jeździły zmienionymi trasami i utrzymane będzie kursowanie Z-1. Autobusy będą kursowały co ok. 3-4 min w godzinach szczytu, co ok. 6 min poza szczytem oraz co ok. 10 min w dni wolne.

Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać rok.

zyciewarszawy.pl