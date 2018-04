Teren po FSO powinien dać pracę

Instytut Rozwoju Warszawy uważa, że teren po dawnej FSO na Żeraniu powinna być przeznaczona na tworzenie miejsc pracy.

Jacek Wojciechowicz prezes zarządu Instytutu Rozwoju Warszawy przypomina w wydanym komunikacie, że jest to miejsce dobrze skomunikowane, które "warto zagospodarować poprzez zlokalizowanie tam funkcji biurowych, usługowych oraz lokowanie firm nowych technologii i start-upów".

Biorąc pod uwagę dysproporcję liczby miejsc pracy w lewo– i prawobrzeżnej Warszawie, nie powinno się przeznaczać na mieszkaniówkę więcej niż 25 proc. tego terenu - uważa Wojciechowicz. Pozostały obszar powinien być przeznaczony właśnie na nowe miejsca pracy dla mieszkańców Warszawy.

"Apelujemy do władz miasta, aby nie bały się odwrócić tej niekorzystnej tendencji do lokowania miejsc pracy w lewobrzeżnej Warszawie, a traktowanie prawobrzeżnej jako sypialnię. Ten podział jest przyczyną codziennej migracji mieszkańców w godzinach szczytu z jednej części Warszawy do drugiej. Takie systemowe działanie, zmierzające do zrównoważenia liczby miejsc pracy po obu stronach Wisły, w perspektywie kilku lat może spowodować, że zmniejszą się korki, a wykorzystanie komunikacji publicznej będzie efektywniejsze i wygodniejsze dla mieszkańców Warszawy. Przez to poprawi się jakość środowiska i życia mieszkańców Warszawy" - tłumaczy Jacek Wojciechowicz.

