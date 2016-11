Spory budżet Woli

W przyszłym roku dzielnica Wola będzie mogła wydać ponad 588 mln zł. O ponad 20 procent wzrasta budżet na inwestycje. Na co pójdą pieniądze?

Projektowany budżet dzielnicy na przyszły rok jest budżetem rekordowym. – Do wydania mamy ponad 588 mln zł. To kwota, której Wola jeszcze nigdy nie miała do wydania. Dzielnica bardzo szybko się rozwija i już drugi rok z rzędu notujemy wzrost środków na cele inwestycyjne – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

W 2017 roku dzielnica na inwestycje planuje wydać prawie 47 mln zł. Największym przyszłorocznym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa Wolskiego Centrum Kultury (7,2 mln zł), a ponad 4 mln zł pochłonie modernizacja pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3. W planach jest również przebudowa ul. Spokojnej, Boguszewskiej i Ringelbluma, a także budowa ul. Szańcowej. Na inwestycje drogowe zostanie przeznaczonych ponad 5 mln zł.

W przyszłym roku modernizowane będą parki: Sowińskiego i Szymańskiego (4,9 mln zł), odnowione zostaną również podwórka zlokalizowane między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II.

Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na oświatę – blisko 272 mln zł. Za ponad 17 mln zł zostanie zrealizowana modernizacja i termomodernizacja sześciu szkół oraz trzech przedszkoli. Rozpocznie się również budowa żłobka przy ul. Ciołka (2,8 mln zł) oraz szkoły na Odolanach (5 mln zł).

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie wolskiej oświaty na 2017 rok, oprócz wydatków obligatoryjnych, zapewniają realizację czterech priorytetów edukacyjnych: „Indywidualizacja nauczania", „Wolski Poliglota", „Szkoła bezpieczna, zdrowa i sportowa", „Racjonalizacja sieci szkół".

W praktyce dla wolskich szkół i placówek oznacza to przyznanie dodatkowych godzin dydaktycznych na realizację wykraczających poza podstawę programową zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów, naukę języków obcych oraz indywidualizację procesu nauczania skierowaną zarówno dla uczniów zdolnych jak i wymagających wsparcia. Na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz innowacje przyznanych zostało ok. 550 godzin tygodniowo.

- Dobra struktura budżetu umożliwia również realizację wielu innowacyjnych projektów edukacyjnych w tym programu dwujęzyczności w przedszkolach (100 tys. zł.), gwarantuje kontynuację programów promujących zdrowy styl życia, w tym zdrowe żywienie (450 tys. zł.) oraz pozwala na wsparcie najuboższych uczniów („dożywianie – 1 mln zł., stypendia szkolne – 1,8 mln zł.) – opisuje Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

zyciewarszawy.pl