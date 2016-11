Tylko z przepustką na Górczewską

Zarząd Dróg Miejskich będzie wydawał identyfikatory umożliwiające przejazd Górczewską do posesji z północnej jezdni ulicy.

W związku z budową metra na Woli niebawem zamknięta dla ruchu zostanie ul. Górczewska pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ul. Płocką oraz pomiędzy centrum handlowym a ul. Elekcyjną. Dojazd do posesji przy ul. Górczewskiej 90, 92A, 104, 106, 116 i 118, które mają wjazdy z północnej jezdni ulicy będzie możliwy na podstawie wydanego przez Zarząd Dróg Miejskich identyfikatora Metro Wola (MW).

Wniosek o wydanie identyfikatora mogą składać właściciele i najemcy lokali mieszkalnych i garaży oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wydanie identyfikatora jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat identyfikatorów można otrzymać w Wydziale Organizacji Ruchu Zarządu Dróg Miejskich (ul. Chmielna 124, wejście od ul. Żelaznej, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 22 558 92 11).

W głąb Woli metro pojedzie ze stacji Rondo Daszyńskiego. Będzie to ok. 3,4 km trasy. Planowane stacje to: Płocka umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza.

