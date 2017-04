Pedet po nowemu

Kilka stref tematycznych, plac zabaw dla dzieci, nowe krzewy i oświetlenie, to tylko niektóre propozycje zmian na skwerze przy dawnym Pedecie.

Na podstawie warsztatów dla mieszkańców powstała koncepcja rewitalizacji tego terenu. Teraz projekt będzie konsultowany.

Jak przypomina Mariusz Gruza, rzecznik dzielnicy Wola skwer przy dawnym Pedecie był kiedyś ważnym elementem dzielnicy. Był miejscem spotkań mieszkańców, mieściły się tam kino W-Z oraz bar „Wenecja". Dziś przestrzeń u zbiegu ul. Młynarskiej i Wolskiej wymaga modernizacji, aby odzyskała swój dawny blask.

Gotowa jest już wstępna koncepcja zagospodarowania tego terenu. Opracowanie zakłada podział skweru na strefy tematyczne: rekreacyjną, parkową, wydarzeń sąsiedzkich oraz animacji. Dzięki temu skwer będzie atrakcyjny zarówno dla seniorów, młodzieży jak i rodziców z dziećmi. W strefie rekreacyjnej planowany jest plac zabaw dla dzieci oraz rodzaj polany, na której można byłoby organizować różnego rodzaju aktywności. Wschodnią część skweru tworzy szeroka aleja, która może być wykorzystana jako miejsce różnego rodzaju animacji, np. sportowych i kulturalnych. Na skwerze byłoby również miejsce na czasowe wystawy plenerowe.

Klimat temu miejscu nadawałoby oświetlenie sznurowe. Sznury kolorowych lamp nawiązujące do oświetlenia tarasu w dawnym Barze Wenecja.

Rewitalizacja skweru to również likwidacja barier architektonicznych, nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, a także elementy małej architektury – ławki, siedziska, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci.

Koncepcja powstała w ramach projektu ODNOWA i została przygotowana przez Łukasza Kowalskiego we współpracy z Fundacją Na Miejscu. Opracowanie jest wynikiem ubiegłorocznych warsztatów przeprowadzonych wspólnie z mieszkańcami okolic skweru.

- Pomysły dotyczące przyszłego zagospodarowania skweru zostały ujęte w prezentowanej koncepcji – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Uwzględnione zostały również audyty dostępności okolicy dla pieszych, seniorów, rodziców i wózków jakie Fundacja Na Miejscu zrealizowała w roku 2016, w partnerstwie z firmą Skanska.

- Budując nasze projekty biurowe zawsze staramy się wyjść poza ich granice i współpracować z lokalną społecznością. Podczas audytu prowadzonego przez Fundację na Miejscu mieszkańcy wskazali skwer, jako miejsce wymagające nowej odsłony. Dzięki przychylności władz dzielnicy Wola zgłoszone propozycje mają możliwość faktycznej realizacji. Pokazujemy razem, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu gospodarzy miejsca, partnera społecznego oraz prywatnego inwestora możemy zrobić wiele dobrych rzeczy. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do nadania temu miejscu nowego, przyjaznego charakteru – mówi Krzysztof Wilczek, dyrektor regionalny w Skanska Property Poland.

- Skierowaliśmy naszą uwagę na dawną Wenecję po badaniu potrzeb mieszkańców i serii działań animacyjnych w okolicy. Wniosek z nich jest jeden – bardzo potrzebne jest miejsce spotkań w tym rejonie, dobrej jakości przestrzeń publiczna. Przyjazna, bezpieczna, dostępna. Skwer ma wielki potencjał również z perspektywy urbanistycznej, ma szanse stać się nowym centrum lokalnym Młynowa. Prace nad koncepcją są ekscytujące i są dla nas, mam nadzieję, początkiem działań w tej okolicy. Główną wartością jaka przyświeca nam w pracy nad tym miejscem jest to, żeby była to przestrzeń włączająca. Żeby było to miejsce pełne różnorodności, demokratyczne – to szczególnie ważne na zmieniającej się Woli – mówi Marta Trakul, prezeska Fundacji na miejscu.

Koncepcja to punkt wyjścia do dyskusji i konsultacji które prowadzone będą przez Fundację Na miejscu. Konsultacje rozpoczną się 8 maja i potrwają 3 tygodnie. Punktem wyjścia do rozmów z mieszkańcami o projekcie będzie makieta nowej koncepcji zagospodarowania skweru. Mobilny punkt konsultacyjny z makietą będzie pojawiał się w najbardziej uczęszczanych miejscach w okolicy skweru.

Uwagi będzie można przesyłać też mailem na adres fundacja@namiejscu.org. (projekt pojawi się na stronie www.namiejscu.org). Przewidziane są również spotkania konsultacyjne dla instytucji i przedsiębiorców z okolicy. Uwagi będą zbierane także podczas najbliższych imprez sąsiedzkich w okolicy skweru – Święta Kolonii Wawelberga 21 maja i pikniku sąsiedzkiego przy ul. Młynarskiej 13 maja.

Dzielnica Wola planuje przeprowadzić modernizację skweru w trakcie najbliższych trzech lat. – W tym roku chcemy skupić się na poznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców, tak aby nowy skwer tętnił życiem. Ponadto chcemy posadzić nowe krzewy – forsycję, berberys oraz tawułę. Pojawią się również nowe drzewa ozdobne ławki i kosze na śmieci. W przyszłym roku planujemy przystąpić do prac projektowych i uzyskać niezbędne pozwolenia. Prace budowlane chcemy rozpocząć w 2019 roku – mówi burmistrz Strzałkowski.

Wsparcie dla projektu deklarują również wolscy radni. – Warto rozmawiać, mam nadzieję na liczny udział mieszkańców i organizacji, które chcą wnieść swój cenny wkład w rozwój tego miejsca. Wierzę, że dzięki współpracy zainteresowanych stron skwer zyska nowy wymiar, który będzie służył Woli – mówi Kamil Giemza, przewodniczący klubu PO w Radzie Dzielnicy Wola.

Przed wojną mieścił się w tej okolicy uwielbiany przez dzieci lunapark „Wenecja". Skwer był nie tylko placem zabaw i wesołym miasteczkiem dla najmłodszych, ale także miejscem odpoczynku i spotkań dorosłych mieszkańców dzielnicy. Mieściły się tu karuzele, teatr dziecięcy, beczka śmiechu czy inne atrakcje. Po wojnie, w 1949 r., rozpoczęła się budowa dwóch najbardziej charakterystycznych budynków dla tego rejonu – kina W-Z oraz Powszechnego Domu Towarowego Wola, zwanego potocznie „Pedetem".

Kino, oddane do użytku w 1950 r., było przykładem modernistycznej architektury i jedynym wolnostojącym kinem na Woli. Budynek obecnie już nie istnieje, a ostatni film wyświetlono tu w 1991 r. Pedet był w tamtych czasach najważniejszym i najlepiej zaopatrzonym domem towarowym w okolicy. Można tu było kupić towary niedostępne w innych częściach stolicy.

