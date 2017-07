Nowy mural na Woli

Na budynku przy Płockiej został namalowany mural poświęcony pamięci o ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego.

Dzieło wykonano na ścianie przedwojennej kamienicy przy ul. Płockiej 41. To efekt konkursu na projekt i wykonanie muralu o tematyce "Pamięć o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy". Konkurs organizowany był w ramach Obchodów Dni Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy przez Wolskie Centrum Kultury i Urząd Dzielnicy Wola.

- Do konkursu nadesłano kilkadziesiąt zgłoszeń a wybór najlepszego projektu nie należał do prostych - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

- W końcu jury, złożone z grafików, historyków i varsavianistów zdecydowało się przyznać główna nagrodę młodemu malarzowi i fotografikowi Damianowi Kwiatkowskiemu. Artysta otrzymał nagrodę pieniężną oraz środki finansowe na wykonanie muralu - dodaje.

Projekt w bardzo atrakcyjny wizualnie sposób pokazuje życie Warszawy w czasie wojny. W sylwetkę powstańca wkomponowane zostały sceny z życia codziennego mieszkańców powstańczej Warszawy. Stylistycznie praca przypomina plakat i komiks, przez co jest zrozumiała i trafia z przekazem zarówno do starszych mieszkańców, jak i do młodzieży.

Laureat konkursu, Damian Kwiatkowski, zajmuje się m. in. fotografiką i malarstwem, jednak jego głównym medium jest szablon. Dzięki niemu w ręcznie wyciętych matrycach łączy fotograficzny realizm z graficznymi efektami. Od lat pasjonuje się Powstaniem Warszawskim, które jest dla niego doskonałym tematem malarskim. W swoim muralu pokazał jednak nie tylko tragiczną stronę Powstania, ale także szereg postaw, które wojna wymusiła na Warszawiakach. Sceny ukazujące codzienne życie powstańczej Warszawy, zostały zaprojektowane na podstawie autentycznych fotografii z czasów Powstania Warszawskiego.

Trzyosobowa ekipa pod kierownictwem Damiana Kwiatkowskiego pracowała nad muralem przez sześć dni. Miejsce wykonania dzieła nie jest przypadkowe. - Tędy przebiegała droga, którą Niemcy prowadzili na egzekucję okolicznych mieszkańców oraz personel i pacjentów Szpitala Wolskiego - mówi Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

- Chcieliśmy dzięki temu uczcić ludzi, którzy 70 lat temu zmagali się z wojenną rzeczywistością - dodaje.

