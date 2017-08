Wola chce zwrotu Sarmaty

Władze dzielnicy Wola wystąpiły do obecnych użytkowników przy ul. Wolskiej 77 z wezwaniem o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Teren RKS Sarmata ma znów służyć celom sportowym.

Wezwanie zostało skierowane do użytkowników wieczystych SOROLLA Sp. Z o.o. i SGI S.A., które nabyły nieruchomość od Fabryki Wyrobów Precyzyjnych „VIS" SA.

Jak uzasadniają przedstawiciele dzielnicy w komunikacie prasowym, użytkownicy wieczyści przez 17 lat nie wywiązywali się z obowiązku korzystania z gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli na cel sportowy.

"Rozbiórka obiektów sportowych i podejmowanie prób zagospodarowania terenu m.in. na cele mieszkaniowe, świadczy o korzystaniu z nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z celem, na który została oddana w użytkowanie wieczyste" - dodają przedstawiciele dzielnicy.

Od 1965 roku na działce przy ul Wolskiej 77 działał RKS Sarmata. Mieścił się tam stadion piłkarski z bieżnią i trybunami, hala sportowa, korty tenisowe, boiska boczne i budynki administracyjno - socjalne klubu, który w tym roku obchodzi 96 rocznicę założenia. Zawodnikami Sarmaty byli m.in. lekkoatleta Janusz Kusociński, siatkarz Wojciech Drzyzga i łyżwiarka Elwira Seroczyńska i kolarz Stanisław Królak.

- Chcemy, by na Wolską 77 wrócił sport, jak to było przez wiele lat działalności RKS Sarmata. Z protokołu pokontrolnego wynika, że obecni użytkownicy wieczyści nie prowadzą na tej nieruchomości żadnej działalności. Z przeprowadzonej kontroli umowy użytkowania wieczystego wynika, że nieruchomość jest nieużytkowana w żaden sposób, zarośnięta drzewami i krzewami. Nadal pozostaje nieruchomością niezabudowaną. Wola, której stale przybywa mieszkańców, potrzebuje nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Mam nadzieję, że odzyskanie działki stanie się impulsem do odrodzenia klubu, który ma tak bogatą tradycję i wiele sukcesów na swoim koncie. Jest to kolejne wezwanie o rozwiązanie umowy, dotyczące obiektu związanego z historią dzielnicy, po zabytkowych zbiornikach gazu, zwanych wolskim Koloseum – opisuje burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

- Obecny stan zagospodarowania nieruchomości wskazuje , że użytkownicy nie realizują celu umowy użytkowania. Nieruchomość jest niezabudowana, a obiekty budowlane znajdujące się na gruncie w dniu 05.12.1990 r., gdy miasto Warszawa przekazało prawo użytkowania wieczystego FWP „VIS", zostały wyburzone. – dodaje zastępca burmistrza dzielnicy Adam Hać.

