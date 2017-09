Zanieczyszczenie na Odolanach

Na Odolanach przekroczone są stany zanieczyszczania pyłami.

Od blisko trzech lat mieszkańcy Odolan sygnalizują dzielnicy Wola, ze w miejscu tym prowadzona jest uciążliwa działalność przemysłowa co m.in. powoduje hałas, zapylenie oraz ruch samochodów ciężarowych obsługujących firmy przemysłowe będące najemcami działek należących do PKP.

– Już na początku obecnej kadencji prosiłem kolejarzy o sukcesywne wygaszanie działalności przemysłowej na tym terenie. W przesłanej odpowiedzi przedstawiciele PKP stwierdzili, że byli tam pierwsi, a powodujący ogromne uciążliwości dla mieszkańców najemcy są ich strategicznymi partnerami – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

– To pokazuje zupełne niezrozumienie sytuacji, a potwierdzeniem tej opinii były plany budowy ogromnej przeładowni kruszyw w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Ten plan kolejarzy na szczęście udało się nam storpedować – dodaje.

W ostatnich dniach Straż Miejska przedstawiła wyniki badań jakości powietrza w rejonach ulic Ordona i Gniewkowskiej. Badania jasno pokazały, że normy stężenia pyłów PM10 i PM2,5 są wielokrotnie przekroczone, a za taki stan rzeczy odpowiada bardzo duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych.

– Kluczem do rozwiązania tego problemu jest eliminacja samochodów ciężarowych obsługujących firmy przemysłowe prowadzące swoją działalność na terenach należących do kolei, dlatego żądam od spółki PKP S.A. podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do budowy drogi technicznej, która umożliwiłaby dojazd samochodom ciężarowym poprzez teren kolejowy, z dala od osiedli mieszkaniowych – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

- Dzielnica Wola będzie domagała się szczegółowego harmonogramu budowy drogi technicznej oraz jej przebiegu – dodaje.

Oprócz nacisków na spółkę PKP S.A. dzielnica Wola na początku tygodnia spotka się z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.

– Chciałbym aby ten obszar był systematycznie monitorowany, a wyniki badań były dostępne dla mieszkańców poprzez stronę internetową Urzędu Dzielnicy Wola. Po raz kolejny będziemy również wnioskować o ustawienie w tym rejonie stałej stacji pomiaru jakości powietrza – podkreśla burmistrz Strzałkowski.

Aby rozwiązać problem hałasu i zapylenia na Odolanach potrzebne jest współdziałanie wielu służb. – Zawnioskowaliśmy już do policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego o systematyczne kontrole tonażu pojazdów ciężarowych poruszających się ul. Ordona, Jana Kazimierza oraz Sowińskiego. Kolejną sprawą są kontrole przestrzegania zakazu ruchu samochodów ciężarowych w godz. 22-6 na ul. Jana Kazimierza oraz Sowińskiego. Podobne rozwiązanie chcemy wprowadzić na ul. Ordona. Stosowna organizacja ruchu została przez dzielnicę przygotowana i przekazana do Zarządu Dróg Miejskich – mówi Krzysztof Strzałkowski.

Dzielnica Wola deklaruje wsparcie finansowe w zakresie dodatkowych patroli policji na Odolanach.

