Ożywili wolski skwer

Skwer przy ul. Mireckiego ma nowe meble miejskie i rośliny.

Drewniane ławki staną się miejscem odpoczynku dla seniorów, a stół do gry w szachy do towarzyskich spotkań z sąsiadami. Ponad 400 nowych zasadzonych roślin podniesie walory estetyczne skweru.

U zbiegu ulic Mireckiego i Gibalskiego wolontariusze Skanska Residential Development Poland montowali drewniane meble, sadzili rośliny, odświeżali zatarte linie na pobliskim boisku oraz malowali gry dla dzieci.

Ponad 40 wolontariuszy, na co dzień dyrektorów, specjalistów czy inżynierów we współpracy z dziećmi, uczęszczającymi do okolicznych szkół, postanowiło zmienić otaczającą rzeczywistość Woli. Uczestników akcji podzielono na kilka sekcji, które zajmowały się budowaniem ośmiu ławek, stolika do gry w szachy czy sadzeniem roślin. Z myślą o najmłodszych namalowano też na asfalcie gry, takie jak chińczyk i klasy.

- Zawsze staramy się wspierać akcje, których celem jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Jest to dla nas jeden z priorytetów, dlatego ruszamy wkrótce z podobnymi działaniami i pilotażowym projektem rewitalizacji wolskich podwórek, który będziemy chcieli realizować wspólnie z mieszkańcami – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Wolontariusze ze Skanska zorganizowali również zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Szkół Podstawowych nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5 oraz nr 166 im. Żwirki i Wigury przy ul. Żytniej 40.Dzieci wzięły udział w zajęciach z zasad pierwszej pomocy oraz obejrzały przedstawienie edukacyjne „Bezpieczni w domu i mieszkaniu", będące inauguracją jesiennej edycji tej akcji edukacyjno-społecznej.

