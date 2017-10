Parking na Woli

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności miejskiego parkingu na Woli.

To krok do realizacji programu budowy miejskich parkingów na który w czerwcu Rada Warszawy przeznaczyła 25 mln zł. W sumie na program zostanie zarezerwowane 200 mln zł, co pozwoli na wybudowanie w ciągu najbliższych lat ok. 10 parkingów na ponad 2 tys. miejsc.

- To drugi parking podziemny, którego budowa jest przygotowywana, we wrześniu ogłoszony został przetarg na opracowanie koncepcji miejskiego parkingu na Mokotowie – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy.

- Miasto będzie budowało parkingi podziemne aby samochody nie stały na chodnikach i placach. Budową parkingów zajmuje się pion inwestycyjny Zarządu Transportu Miejskiego, późniejszym zarządzaniem natomiast Zarząd Dróg Miejskich - dodaje.

Nowy parking jest planowany pod boiskiem szkolnym przy Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, przy ulicy Chłodnej 36/46. Boisko szkolne jest przeznaczone do modernizacji i te dwie inwestycje zostały skoordynowane. Parking miejski, który powstanie w tym miejscu, ma mieć dwie kondygnacje i pomieścić co najmniej 220 stanowisk postojowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz co najmniej cztery stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Obiekt będzie również wyposażony w systemy usprawniające ruch pojazdów: monitoring rejestrujący wjazd samochodów na parking (identyfikacja numerów rejestracyjnych), interaktywne tablice informacyjne czy system pozwalający określić ilość wolnych miejsc.

Po zakończeniu budowy parkingu powstaną boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, siłownia plenerowa, plac apelowy dla uczniów zespołu szkół oraz nowe ogrodzenie placówki.

