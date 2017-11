Poważne zmiany na Odolanach

Władze miasta ograniczają ruch pojazdów ciężarowych w nowej dzielnicy mieszkaniowej. Ale nie tylko.

Odolany to część Woli, gdzie na dawnych terenach przemysłowych powstają osiedla mieszkaniowe.

Mariusz Gruza, rzecznik dzielnicy Wola przypomina, że mieszkańcy zwracają uwagę na uciążliwości, jakie powoduje prowadzona tam działalność przemysłowa – na terenach należących do PKP S.A. działają piaskarnie, betoniarnie, składy kruszywa budowlanego, terminale kontenerowe itp.

To wywołuje hałas, zapylenie, duży ruch samochodów ciężarowych, utrudnienia komunikacyjne.

Dlatego też wprowadzony został zakaz ruchu samochodów ciężarowych (ulice Jana Kazimierza, J. Sowińskiego) w godz. 6-22.00. Ulica Jana Kazimierza jest zmywana dwa razy w tygodniu.

Autobusy jeżdżące na linii 105 to najdłuższe, 18 m pojazdy tak aby jak najefektywniej działała tam komunikacja miejska. Frezowane są jezdnie – nowy asfalt jest na ul. Gniewkowskiej i Potrzebnej na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami kolejowymi (w granicach dzielnicy Włochy).

Zniknęła stara nierówna trylinka, a zmiany znacząco poprawiły komfort i bezpieczeństwo jazdy. To pierwszy etap robót w tym rejonie. Jeszcze w tym roku planowane jest ułożenie nowej nawierzchni na kilkusetmetrowym odcinku ul. Gniewkowskiej od ul. J.K.Ordona do Mszczonowskiej. Wyremontowany zostanie też pozostały odcinek ul. Gniewkowskiej, który jest w najgorszym stanie technicznym. Doraźny remont jest wstępnie zaplanowany na przyszły rok. To nie koniec zmian.

Planowana jest także przebudowa ul. Jana Kazimierza. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację projektową nowej ulicy. Projekt kompleksowej przebudowy powstanie w 2018 r., tak aby na początku 2019 r. można było przeprowadzić roboty budowlane. Miasto podejmie rozmowy z PKP SA w sprawie relokacji uciążliwych obiektów przemysłowych (składy kruszyw, betoniarnie) działających na terenach PKP oraz budowy drogi technicznej na terenach kolejowych.

Niezależnie od tego dzielnica Wola przygotowała nowy projekt organizacji ruchu na Odolanach. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie strefy „Tempo 30" oraz wydłuża godziny, w których będzie obowiązywał zakaz ruchu samochodów ciężarowych. Celem nowych przepisów jest przede wszystkim ograniczenie ruchu powodujących hałas i pył ciężarówek. Stąd propozycja wydłużenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych - do godzin 20.00-8.00, a nie tak jak do tej pory 22.00-6.00. Projekt zakłada również wprowadzenie prędkości 30 km/h na terenie ograniczonym ulicami Połczyńską, Wolską, al. Prymasa Tysiąclecia, Gniewkowską, Potrzebną i Dźwigową.

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie zmiany pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic J. Sowińskiego i Jana Kazimierza oraz na skrzyżowaniu ulic J.K.Ordona i Jana Kazimierza na pierwszeństwo „łamane" powodujące fizyczne wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów. Nowa organizacja ruchu będzie wprowadzona w tym roku.

zw.com.pl